Пьяным на дороге не место!

Автомобиль «Митсубиси» под управлением 45-летнего мужчины был остановлен для проверки инспекторами ГИБДД на автодороге Норильск-Алыкель в прошлые выходные. Во время диалога полицейские обратили внимание на то, что у автомобилиста имеются признаки алкогольного опьянения. Нарушителю было предложено пройти на месте процедуру освидетельствования, от которой он отказался. В результате водитель был задержан до выяснения всех обстоятельств.

Позднее было установлено, что в октябре 2018 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В настоящее время полицейские в отношении автомобилиста-рецидивиста возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с невозможностью занимать некоторые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Автоинспекторы напоминают, что вождение автомобиля в нетрезвом виде часто приводит к печальным, а порой и непоправимым последствиям.