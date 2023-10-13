Пять дней — более 20 тысяч снимков

Норильчане Витас Бенета, Михаил Подоляк, Максим Зверев, Денис Гаськов, Сергей Докукин, Евгений Павленко и Леонид Прядко во главе с идейным вдохновителем блог-тура Анастасией Павловой посетили в Мончегорске цех электролиза никеля и рафинировочный цех. А в Заполярном побывали на обогатительной фабрике, где ежегодно перерабатывается до 7,5 млн тонн медно-никелевых руд.

«Такое творческое взаимодействие имеет значение для развития северных городов, а также для тех, кто ищет новые смыслы. Обмен опытом, эмоциями, энергией - без всего этого любая работа становится рутиной. А здесь коммуникация, возможность делиться свежим взглядом на, казалось бы, уже привычные вещи. Мы благодарны нашим коллегам из Кольской ГМК за гостеприимство. Могу с уверенностью сказать, что фотография помогает продвигать промышленный туризм, который сейчас является мейнстримом», - отметила организатор поездки, представитель Заполярного филиала Анастасия Павлова.

«Мне, как работнику «Норникеля», очень интересен процесс производства: от добычи руды до конечного продукта. И когда есть возможность прикоснуться к этому от начала и до конца, это удача, действительно редкий, уникальный шанс. Поездка вместе с командой единомышленников останется в моей памяти на всю жизнь», - делится впечатлением участник фототура Михаил Подоляк.

«Привлекают прежде всего масштабы производства, разнообразное оборудование. И приятно понимать, что всё это часть одного целого - горно-металлургического гиганта, компании «Норникель», - отмечает фотограф Максим Зверев.

Кроме того, норильчане увидели работу Мурманского транспортного филиала «Норникеля», ключевого транспортного актива компании. Филиал располагает перегрузочным терминалом и собственным арктическим флотом из шести современных судов усиленного ледового класса и ледокола. Флот обеспечивает регулярное сообщение между портами Дудинки, Архангельска и Мурманска, вывозит с Таймыра продукцию Заполярного филиала.

Удалось побывать норильским фотографам и на ледоколе «Дудинка». Это судно используется для ледокольно-портовых работ в акватории одноимённого порта. В задачи входит подготовка причальной линии перед постановкой швартующихся судов и освобождение пути от льда при отходе судов от причала.

Во всей красе норильские фотографы увидели и столицу Кольского полуострова - Мурманск. За последние годы город-герой преобразился и стал развитым туристическим центром. Гости едут в регион за красивейшей нетронутой природой, за северным сиянием, богатой историей и традициями саамов - коренного народа и, конечно, за новыми эмоциями и арктическими сувенирами.

Были в программе у норильчан и знаменитые природные локации. Это Лапландский заповедник, расположенный в нескольких километрах от Мончегорска, и визит-центр заповедника «Пасвик» в посёлке Никель.

«Лапландский заповедник - это здорово! Проводники такие профессиональные, знающие. Мы попали под дождь, но такая погода только добавила колорита. Аромат осенней листвы бесподобный. А ещё мы видели зайца», - с удовольствием рассказывает Витас Бенета.

«Я послушал про программу сохранения природного богатства заповедника и снова задумался об экологии. Сам пытаюсь быть более экологичным. А здесь такое количество людей пытается защитить кусочек природы, сохранить её в первозданном виде. Это впечатляет», - поделился Леонид Прядко.

А по дороге в Никель норильчане не проехали мимо водопада, расположенного на реке Шуонийоки вблизи границы с Норвегией.

«Вечером нам удалось заснять вид посёлка и труб с верхней точки дороги. Никель вообще атмосферное место с точки зрения стрит-фотографии, - рассказал фотограф Евгений Павленко. - А в целом по итогам поездки я бы хотел отметить схожесть местной природы с нашей, норильской. Почти те же ландшафты, пейзажи. И отдельно скажу про людей: они здесь такие же отзывчивые, открытые для общения, как в Норильске. Я познакомился с местными фотографами, и, возможно, это обещает новое сотрудничество».

И конечно, фотохудожники ознакомились с исторической гордостью Кольского полуострова - легендарным первым в мире атомным ледоколом «Ленин».

«На самом деле сам факт нахождения на ледоколе не может не впечатлять. В целом, я бы назвал всю нашу поездку началом хорошей идеи. Я вдохновлён», - рассказал Леонид Прядко.

«Осознание того, что привнёс в нашу жизнь фототур, придёт чуть позже. Но уже сейчас понятно, что для себя, своего творчества и развития, поездка была однозначно полезной. Мы бы, конечно, хотели познакомиться с фотографическим сообществом Мурманской области, посмотреть, как они работают, показать, как работаем мы. Будет здорово, если это случится и в ближайшее время мы увидимся в Норильске», - резюмировал Сергей Докукин.