Пять дней до...

17 мая завершается заявочная кампания на участие в конкурсе по отбору кандидатов в Молодёжную коллегию при главе города. Идею создания коллегиального молодёжного органа глава Норильска Дмитрий Карасев озвучил в прошлом году во время открытия Молодёжного центра в Талнахе. Он считает, что город нуждается в структуре, которая бы смогла работать в тесной связи с администрацией и на постоянной основе реализовывать перспективные проекты, в том числе актуальные для новых поколений норильчан.

Дмитрий Карасев, говоря о важности такого шага, отметил:

– С самого старта реновации нашего города я стал задумываться об образовании молодёжного органа, который стал бы новым институтом развития Норильска и кадрового потенциала молодёжи. Это закономерно: именно молодёжь — инициатор большинства изменений, которые нам предстоит осуществить до 2035 года. Именно молодые люди, их креативный подход, свежий взгляд и современные идеи — это то, что сегодня необходимо городу для активного движения вперёд.

Помочь в реализации планов по развитию территории может каждый житель Норильска в возрасте от 14 до 35 лет. В Молодёжную коллегию войдут 25 человек. В её составе будут сформированы пять профильных комиссий: по социальному развитию, образованию, культуре и спорту; гражданско–патриотическому воспитанию и развитию межнациональных отношений; благоустройству и дизайну городской среды; развитию молодёжного предпринимательства и туризма; городскому хозяйству, ЖКХ и экологии.

Члены коллегии будут работать непосредственно с профильными управлениями и заместителями главы города, а за её деятельностью Дмитрий Карасев будет наблюдать лично. При этом он не исключает, что в будущем коллегия сможет послужить полноценным кадровым резервом для администрации города, а для кого–то — хорошим стартом в профессии.

Предполагается, что проекты участников коллегии будут живыми, инициативы значимыми и реализуемыми. Стоит отметить и ряд отличий нового органа от Молодёжного парламента города. Так, Молодёжный парламент формируется по квоте председателя Норильского городского Совета депутатов, а Молодёжная коллегия — исключительно на основе конкурса. Ещё одно отличие состоит в том, что Молодёжный парламент в большей степени отвечает за выработку законодательных инициатив, с которыми он может выходить в адрес норильского горсовета, а также своих коллег, работающих при Законодательном собрании края или при Государственной Думе.

Стать членом Молодёжной коллегии можно, пройдя ряд испытаний: составление проектной заявки, написание экспертно–аналитической работы и прохождение собеседования. Проектная заявка — один из основных критериев отбора. В ней необходимо отразить видение приоритетов развития Норильска на конкретном примере. Важно, чтобы в заявке были прописаны цели, задачи, возможные механизмы реализации, а также, если потребуется, расчёт стоимости проекта.

Экспертно–аналитическая работа состоит из восьми пунктов, каждый из которых оценивается по десятибалльной шкале. Определить лучшие работы предстоит заместителям главы города. Они же будут проводить собеседования с кандидатами в рамках третьего этапа конкурса. Особое внимание уделят качеству подготовки презентации, умению участника донести до общественности суть своей идеи, степени её новизны и тому эффекту, который город получит от реализации проекта.

Организаторы, в свою очередь, отмечают повышенный интерес к конкурсу среди молодёжи. Желание подробнее узнать о создаваемой коллегии изъявили уже более сотни человек. Ежедневно организаторы принимают новые данные о кандидатах. Но доказать, что ты — один из лучших и достойных претендентов, ещё не поздно!