Пятый состав местной Общественной палаты завершает свою работу

Она сообщила, что в ходе работы пятого состава коллегиального органа общественникам Норильска удалось выстроить конструктивное взаимодействие с общественными палатами Красноярского края и России. Отдельные проекты местных общественников даже получили одобрение на федеральном уровне и были рекомендованы к распространению на других территориях страны.

«К примеру, «Зона спорта» члена Общественной палаты Константина Кочана. Проект направлен на решение проблемы ресоциализации осуждённых через приобщение их к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Регулярные тренировки под руководством опытных спортсменов проводятся на постоянной основе. Для этого в исправительной колонии создано специальное пространство с сертифицированным оборудованием. Мы общались с осуждёнными, и они очень благодарны за такой проект, многие уже добились значительного результата. Обобщённый опыт по реализации «Зоны спорта» мы направили в общественные палаты Красноярского края и Российской Федерации для тиражирования на других территориях страны», — рассказала Татьяна Скорик.

Кроме того, общественники Норильска подключились к реализации Федерального закона «О пробации в РФ», направленного на помощь бывшим осуждённым в решении проблем с проживанием, получением образования, трудоустройством. Члены местной Общественной палаты активно сотрудничают в этой сфере с органами уголовно-исполнительной системы.

В целом, по словам Татьяны Скорик, представители Общественной палаты Норильска принимают участие практически во всех крупных проектах, реализуемых на территории: в организации получения Норильском почётного звания «Город трудовой доблести»; в формировании Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года; в форумах, стратегических сессиях и пр.

«Общественная палата Норильска и дальше будет обеспечивать развитие диалога между представителями власти, «Норникеля», общественными организациями и норильчанами. Все наши проекты продолжат реализовываться новым составом палаты», — подчеркнула Татьяна Скорик в завершение своего доклада депутатскому корпусу.

Заслушав доклад о работе местной Общественной палаты, депутаты отметили важность работы коллегиального органа с точки зрения развития институтов гражданского общества на территории.

Формирование нового состава Общественной палаты Норильска уже началось. Ведётся сбор документов от кандидатов, который продлится с 11 сентября по 11 октября. Полную информацию о требованиях к желающим стать членами коллегиального органа можно узнать в разделе «Местная общественная плата» на официальном сайте города Норильска.