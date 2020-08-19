Планируется продлить стимулирующие выплаты для медиков

Начисления будут происходить согласно двум постановлениям - № 415 и № 484. Согласно проставлению № 415 выплаты положены медикам, работающим в «красной зоне» или с заражённым биологическим материалом. А именно – врачи скорой помощи (80% от ежемесячного дохода), средний персонал скорой помощи (40%), фельдшерам и медсестрам (20%), врачам поликлиники, в том числе инфекционистам, педиатрам, терапевтам, пульмонологам (80%), среднему медперсоналу поликлиники и фельдшерско-акушерских пунктов (40%), младшему медперсоналу поликлиники и ФАПов (20%),врачам стационаров, в том числе инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов (100%), среднему медперсоналу стационара (50%), младшему медперсоналу стационаров (30%). Начисление будет происходить ежемесячно со дня регистрации ковидного отделения.

И по постановлению № 484 президентскую выплату получат медперсонал из ковидных стационаров: врачам (80 тысяч рублей), среднему медперсоналу (50 тысяч рублей), младшему медицинскому персоналу (25 тысяч рублей).

Плюс к этим выплатам врачи скорой помощи, работающие с коронавирусом, получат 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители – 25 тысяч рублей.