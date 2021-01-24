Благодаря чему реализуется такое количество проектов в городе?

Президентские гранты

В 2021 году 2000 проектов получат поддержку по итогам первого конкурса Фонда грантов президента РФ. Сумма средств, выделенных на реализацию грантовых проектов, составляет 4,2 млрд рублей. В конкурсе Фонда президентских грантов могут участвовать некоммерческие организации, которые были зарегистрированы на территории РФ не менее чем за шесть месяцев до подачи заявки на участие в конкурсе. Если организация существует меньше года, но больше шести месяцев, она может рассчитывать на грант до 500 тысяч рублей включительно. Во всех остальных случаях НКО может полагаться на любую сумму. Конкурс проводится два раза в год и предоставляет гранты на реализацию проектов по 13 направлениям. Срок реализации идеи может быть как до 18 месяцев, так и более длительным, но не более трёх лет. Заявки можно подавать по трём направлениям: «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения»; «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» и «Развитие институтов гражданского общества». Сумма финансирования Фонда президентских грантов определяется ежегодно. В 2019 году она составила восемь млрд рублей.

Грантовая поддержка предоставляется НКО, реализующим социально значимые проекты в сфере защиты прав и свобод человека или решения социально значимых проблем общества. Именно поэтому для участия в конкурсе огромное значение имеют информационная открытость и подтверждённая актуальность проекта.

– Сейчас приоритетными направлениями в стране являются различные экологические проекты и те, что связаны с поддержкой людей, которые оказались самыми незащищёнными в период пандемии. В эту категорию попадают дети–инвалиды и дети–сироты, — поясняет Елена Дудченко, директор норильского Консультационного ресурсного центра для НКО и предпринимателей. — Важными также являются вопросы противодействия жестокому обращению, помощи онкобольным и так далее. Такие гранты получают финансирование в первую очередь, но это не значит, что начинания в области культуры, спорта, развития туризма не имеют шанса. Они тоже находят поддержку Фонда президента РФ. Следующая заявочная кампания начнётся 1 февраля и продолжится до 15 марта.

«Мир новых возможностей»

Это масштабная грантовая программа «Норникеля», направленная на поддержку социально значимых общественных инициатив. Свою историю она начала в 2014 году, а уже в 2015–м была отмечена наградой как вошедшая в топ–30 лучших социальных проектов России. В 2016 году в рамках IX ежегодного проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» она заняла второе место в номинации «Лучшая программа, направленная на продвижение идей благотворительности в обществе». Программа реализуется на территориях присутствия «Норникеля» и охватывает Красноярский край (Норильск и Таймырский Долгано–Ненецкий муниципальный район), Мурманскую область, где находятся Кольская ГМК, Мончегорск и посёлок Никель, а также Читу. Стать участниками конкурса социальных проектов программы «Мир новых возможностей» могут жители регионов присутствия компании, НКО, государственные и муниципальные учреждения, представители малого и среднего бизнеса. В этом году грантовый фонд составил 155 млн рублей. Заявочные кампании, как правило, приходятся на октябрь, а к Новому году становятся известны победители конкурса. Уже с марта участники программы начинают воплощать свои проекты в жизнь. Второй год подряд подать заявку на конкурс можно было в электронном формате. Проекты участвуют в девяти номинациях, в каждой из которых обозначены цели и задачи и определена максимальная сумма гранта. (Подробнее — в инфографике).

Краевые программы

Грантовая программа «Социальное партнёрство во имя развития» действует в Красноярском крае с 2005 года. Она предназначена для реализации актуальных общественных инициатив в регионе. Это бюджетный проект правительства Красноярского края. За время работы программы общий объём её финансирования превысил 120 миллионов рублей. Эксперты рассмотрели более 6000 заявок, из которых поддержано более 1000. Участниками и благополучателями проекта стали свыше 500 тысяч человек. С начала 2021 года программа трансформировалась. Для её кураторства создан Краевой центр поддержки общественных инициатив. Он проводит конкурсы только для некоммерческих организаций. Муниципальные учреждения в них участвовать не могут.

Конкурсы проводятся для всех территорий Красноярского края по трём видам грантов: «Партнёрский», «Территориальный долгосрочный» и «Территориальный краткосрочный».

Самые удобные для норильчан — это краткосрочные территориальные гранты, которые можно реализовать на базе одного района, двора или образовательного учреждения и тем самым решить имеющуюся проблему. В каждом разделе – свои номинации, которые включают определённые цели и задачи. Так, у партнёрских и территориальных долгосрочных грантов в этом году десять номинаций, а у территориальных краткосрочных — девять.

– Краевая программа делится по зонам, — поясняет Елена Дудченко. — Норильск относится к северной зоне, и воспользоваться деньгами, которые выделены для Севера, не сможет ни одна другая территория. Помимо Норильска в северную зону входят: Туруханский район, Эвенкийский и Таймырский Долгано–Ненецкий муниципальные районы.

28 декабря 2020 года на сайте программы появилась информация о начале нового конкурса. Приём заявок стартовал 12 января и продлится до 2 февраля. Итоги объявят 31 марта.

Муниципальные проекты

За реализацию муниципальных проектов на территории Большого Норильска отвечает управление административной практики администрации города Норильска, а именно отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями. Помимо этого управление ведёт учёт всех грантовых проектов, когда–либо реализованных НКО на территории, и отслеживает их жизнеспособность. Под эгидой управления в городе проводятся два конкурса социальных проектов, рассчитанные только на организации, находящиеся на территории Норильска. Они проходят раз в год, размер гранта по каждому составляет 200 тысяч рублей.

Первый конкурс рассчитан на финансовую поддержку национально–культурных объединений и проектов, направленных на укрепление межнационального согласия, налаживание межкультурного взаимодействия и диалога культур, представленных в норильском многонациональном сообществе.

Второй конурс, «Мы — НКО», проводится среди социально ориентированных некоммерческих организаций и поддерживает проекты, посвящённые пропаганде здорового образа жизни, созданию условий для приобщения горожан к физической культуре и спорту, внедрению новых форматов проведения спортивных мероприятий и акций. Также в рамках этого конкурса осуществляется поддержка планов по внедрению новых технологий и методик в работе с детьми, подростками и молодёжью (в том числе ребятишками из неблагополучных и многодетных семей), а также по профориентационной работе и патриотическому воспитанию.

Находят отклик идеи, помогающие норильчанам пожилого возраста, ветеранам, людям с ограниченными возможностями, детям–сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Все шансы стать победителем этого конкурса есть и у задумок по организации и проведению профилактических акций и мероприятий, посвящённых снижению вреда от химических зависимостей, оказанию помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также тем, кто вернулся из мест заключения, и так далее.