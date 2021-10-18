Пластмассовый мир НЕ победит

17 октября в Молодёжном центре Проектный офис развития Арктики (ПОРА) в рамках проекта «Пластик в дело» презентовал устройство для приёма пластиковых бутылок. Торжественное открытие фандомата состоялось в присутствии администрации Норильска.

Подобные аппараты уже действуют во многих регионах России. Наш город стал экспериментальной площадкой среди арктических регионов страны. Как отметил заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов, «для города это большая честь».

Устройство обладает функцией встроенного пресса, что позволяет принимать до 500 пластиковых бутылок объёмом до двух литров. Собранная за зиму тара будет отправлена в Красноярск в период летней навигации. Там её подготовят к сдаче на переработку, соберут в прессованные брикеты и отправят на завод «Комитекс» в Сыктывкаре.

В рамках программы поощрения любой горожанин, сдавший бутылки, имеет возможность получить баллы, которые можно копить и обменивать на призы: наборы стикеров, абонементы на электронные книги, сумки-шоперы из переработанного пластика, термокружки и многое другое. Подробнее об условиях акции, призах и о технологии сбора бутылок можно узнать на сайте проекта plastikvdelo.ru.

В администрации города готовы не только наблюдать за ходом эксперимента, но и «всячески его поддерживать и популяризировать».

Как рассказала заместитель генерального директора ПОРА Елена Коренева, «Пластик в дело» включает в себя и просветительские мероприятия. В школах и детских садах планируется проводить экоуроки, где ребятам будут рассказывать про раздельный сбор мусора и осознанное потребление в целом.

Также в рамках экопроекта будет реализован и подпроект — сбор пластиковых крышек. Во всех школах и детских садах НПР до конца учебного года установят специальные контейнеры.

Неспроста проект распространяют в первую очередь в Молодёжном центре и учебных заведениях. Как отметил Владимир Баринов, детей необходимо «с самого начала не на словах, а на деле учить правильному обращению с пластиковыми отходами».