Платье для принца

— Елена, вы учились на редактора, почему вдруг в вашей жизни возник свадебный салон?

— В детстве мне очень нравилось рисовать одежду для бумажных кукол. Мой старший брат всегда говорил, что моё призвание — быть модельером. Учительница по изобразительному искусству тоже считала, что у меня есть способности. Лет в 10–11 я пошла учиться в художественную школу, но вскоре мне там разонравилось — начался переходный возраст, мне казалось, что в мире есть много куда более интересных вещей. А к окончанию художки я и вовсе была уверена, что больше никогда не буду этим заниматься. И довольно долго не возвращалась к рисованию и моделированию...

Когда я открыла свадебный салон и стала покупать платья, начала замечать в них недостатки. Невесты мерили наряды, и мне постоянно хотелось их немного видоизменить. Поначалу, когда сама ещё не умела шить, отправляла заказы нашим производителям с просьбой подкорректировать платья. Со временем решила пройти обучение, чтобы самой создавать наряды.

Однако после первых курсов у меня практически полностью пропало желание шить, мне казалось, что это слишком трудно и, наверное, совсем не моё. Ведь одно дело — придумать образ в голове, нарисовать его, и совсем другое — смастерить. Но спустя некоторое время я наткнулась на курсы в интернете. И уже после первого мастер–класса у меня всё получилось, я поняла, что дело не во мне, просто надо найти правильного учителя и нужный подход. В итоге я купила все доступные курсы в этой онлайн–школе, прошла их, а потом поступила на длительное обучение на курс «Стиль. Дизайн. Качество». Там мы уже получали знания не только о том, как создать одно платье, но и целую коллекцию, как её презентовать. После этого я окончательно убедилась в том, что я на правильном пути...

А свадебный салон в моей жизни появился, можно сказать, случайно. Мне захотелось попробовать себя в бизнесе, я долго анализировала, чего не хватает у нас в городе. Так как в Талнахе не было ни одного свадебного салона, идея его открытия родилась сама собой. И довольно быстро нашлось подходящее помещение.

— Норильские невесты чем–то отличаются в своём выборе от материковских?

— Мне сложно сказать, потому что я не работала в других регионах, но думаю, что невесты везде одинаковые, а лето, независимо от географии, — самое горячее время для всех, кто работает в свадебной индустрии. Но так как у нас оно короткое, почти все свадьбы приходятся на июль, а в других регионах «летний период» длится с мая по октябрь. И ещё у нас практически не бывает уличных фотосессий, особенно в межсезонье, когда всё серое и угрюмое. В основном свадебные фотосессии проводятся в ресторанах, фотостудиях, загсе.

На выбор платьев наш суровый климат вообще никак не влияет. Здесь невесты чаще всего ориентируются исключительно на свой вкус. Если торжество запланировано на лето, может быть красивое декольте или элегантный вырез на спинке. На выбор оказывают влияние семейные традиции. Так, девушки из мусульманских семей предпочитают платья с длинными рукавами или прикрытыми плечами, без голой спины и глубокого декольте. Чаще всего это пышные наряды с большим количеством декоративных элементов либо из дорогого плотного материала.

— Есть ли у вас платья для невест с пышными формами?

— Да, есть несколько нарядов в размере плюс. Их немного, так как чтобы платье хорошо село на такой тип фигуры, его лучше изготавливать по индивидуальным меркам. Очень часто бывает, что платье подходит по размеру, но плохо садится. Поэтому мы предоставляем невестам возможность пошива по каталогам наших производителей, у которых есть специальные коллекции для девушек размера плюс с учётом особенностей фигуры. Но должна предупредить, что такое платье будет стоить немного дороже. Потому что на него не только уйдёт больше материала, но и в производстве оно сложнее.

— А какие свадебные платья сейчас в моде?

— Дома высокой свадебной моды задали тренд на лаконичные платья с минималистичным декором. В 2020 году из–за пандемии было очень сложно закупать материалы, оплачивать труд своих сотрудников, ведь все платья от–кутюр шьются и расшиваются стразами и камнями вручную. И модельеры использовали остатки базовых материалов, превратив их в красивые конструкции с интересными силуэтами, но без дополнительного декора и кружев. Сейчас этот тренд подхватили и дизайнеры более бюджетных свадебных платьев, которые продаются в большинстве салонов.

Также в моде: асимметрия, интересные конструкции, из тканей — органза, креп, матовый шифон, атлас без блеска. Различные объёмные конструкции на лифе — буфы, фонарики, которые были в моде в прошлом и в позапрошлом годах, сейчас приобретают гипертрофированные формы. Популярны платья–трансформеры со съёмными юбками, шлейфами, рукавами, кокетками.

— Пандемия как–то сказалась на работе вашего салона?

— Конечно. В прошлом году, начиная с весны, было очень много отмен и переносов свадеб, пришлось делать возвраты денег за платья, которые ещё не были забраны из салона. А нынешний свадебный сезон оказался просто мегаактивный. Все люди, работающие в этой сфере (стилисты, визажисты, ведущие, фотографы, видеооператоры), очень загружены.

— Невесты приходят наряд выбирать сами или приводят с собой группу поддержки?

— Обычно их сопровождают либо мама с папой, либо мама с бабушкой, либо пара подруг. Редко бывает, когда приходят пять–шесть человек. Но я не приветствую, когда в выборе платья участвует большое количество людей. Это мешает невесте почувствовать себя комфортно, часто мнений слишком много, они противоречат друг другу, что может ещё больше смутить виновницу торжества.

— Сколько времени требуется на поиски свадебного платья?

— Озадачиться выбором надо примерно за три месяца до свадьбы, можно, конечно, и раньше, но не позже. Этого времени хватит, чтобы обойти все салоны нашего города. И если вдруг вам ничего не понравится, можно будет заказать платье у производителя. Оно успеет прийти, мы его успеем померить и, если возникнет необходимость, доработать.

Слишком рано выбирать наряд я бы не советовала — у невесты могут появиться сомнения в правильности выбора. Могут поменяться тренды, захочется померить что–то другое либо девушка просто начинает привыкать к своему платью, и оно теряет для неё своё очарование.

— У вас в салоне можно приобрести не только платья, но и украшения. Часто ли невесты приходят уже с готовым образом в голове или обычно не заморачиваются с выбором аксессуаров.

— Невесты крайне редко приходят с полностью продуманным образом. Чаще всего есть только представление о том, какого стиля платье хочется примерить, и тут надо отметить, что не обязательно с ним вы уйдете из салона. К каждому типу фигуры подходит определённый силуэт. Бывает такое, что на вешалке платье не вызывает абсолютно никаких чувств, но стоит его примерить, и девушка сразу влюбляется. Что касается аксессуаров, их мы, как правило, подбираем уже к выбранному образу.

— А фата до сих пор является неотъемлемой частью свадебного образа, или тенденции изменились?

— Раньше фата была обязательна, сейчас это больше аксессуар для фотосессий. Я рекомендую всем своим невестам приобретать её, так как она очень красиво смотрится на фотографиях. И с фатой образ смотрится более законченным.

— Есть какие–нибудь пожелания невестам?

— Милые девушки, помните, что день свадьбы — один из самых важных в вашей жизни, когда вы должны выглядеть сказочно. Поэтому при выборе платья ориентируйтесь только на свой внутренний голос и выбирайте то, которое западёт вам в душу.

Все свадебные платья на фотографиях сшиты и смоделированы Еленой Никитиной.



