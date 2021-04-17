Плечом к плечу

– Кристина, расскажите, пожалуйста, когда и как начинался «Бессмертный полк» в Норильске?

– «Бессмертный полк» появился в Норильске шесть лет назад, в 2015 году. Тогда на территории о движении мало что знали, но к нему уже присоединилось немало городов и стран. Активисты Норильска побывали на шествиях в разных городах и решили, что наш город тоже должен стать частью этого события. Идею поддержали администрация города, управление культуры и Городской центр культуры, которые и помогли активистам организовать шествие на 9 мая. В 2015 году в День Победы по Ленинскому проспекту с портретами своих героев прошли более 3,5 тысячи норильчан. В 2019–м число участников шествия в Большом Норильске удвоилось и превысило 7,5 тысячи человек.

Впервые «Бессмертный полк» прошёл в 2012 году в Томске. Инициаторами стали журналисты Томской медиагруппы. В колонне полка пронесли более двух тысяч портретов героев, и прошли порядка шести тысяч томичей. Сейчас в Томске работает координационный центр межрегионального историко–патриотического движения «Бессмертный полк» — общероссийской гражданской инициативы. Главная задача шествия — сохранить память об участниках Великой Отечественной войны.

В 2020 году из–за пандемии шествие прошло в онлайн–формате, и отследить, сколько людей приняли в нём участие, было невозможно. В Норильске «Бессмертный полк»–онлайн дополнила акция «Окна Победы», которая стала одним из ключевых событий Года памяти и славы. Этот способ выражения признательности победителям помог украсить город и показал, как трепетно люди стали относиться к истории своей страны и истории Великой Отечественной войны. Норильчане ставили на окна портреты своих героев, и казалось, что живые люди смотрят из квартир на улицы. Мы вроде были по отдельности и в тоже время все вместе. Наша семья тоже украсила окно. Мы поставили портреты прадедов, зажгли свечи. В нашей семье два прадеда–ветерана, участвовавших в боевых действиях. Прадед супруга — Пётр Поликарпович Федосенко, 1924 года рождения, прошёл через всю войну, был награждён орденами и медалями. Мой прадед — Фрол Матвеевич Горбачёв, 1916 года рождения. До войны за незначительную провинность едва не был репрессирован, но пришла беда, и его отправили на фронт. Прадед дошёл до Берлина.

– Как пройдёт шествие «Бессмертного полка» в этом году?

– Сейчас сложно что–то говорить об организации шествия. Если пандемия отступит, то акция пройдёт в привычном формате. Думаю, что в ближайшее время информация о шествии появится на сайте «Бессмертного полка», а затем и в СМИ.

Есть ещё один нюанс. На ряде информационных сайтов появились сведения, что формат проведения шествия уже определён как очный. Речь идёт о проведении акции другим общественным движением, которое называется «Бессмертный полк России». У нас в стране две организации, которые занимаются проведением акций: Межрегиональное историко–патриотическое общественное движение (МИПОД) «Бессмертный полк» и Общероссийское общественное гражданско–патриотическое движение (ООД) «Бессмертный полк России». Это два абсолютно разных движения со своими сайтами и логотипами. Наш «Бессмертный полк» поддерживает Фонд президентских грантов и его символ – журавль, взмывающий к небу на фоне звезды. Художник Алексей Шелепов в качестве сюжета взял образ из песни «Журавли», написанной на стихи Расула Гамзатова, переведённой на русский Наумом Гребнёвым, композитором стал Ян Френкель.

– Обращаются ли к вам за консультациями по оформлению штендеров, написанию историй или заполнению анкет?

– Обращаются, но основная нагрузка пришлась на первые годы акции. В 2015 году за два месяца до Дня Победы мы объявили о том, что норильчане могут стать участниками шествия «Бессмертного полка» — и началось. Никто не знал, как делать, что делать, каким должен быть штендер и где его можно изготовить, во сколько пойдёт колонна и где будет построение. Тысячи звонков в день, телефоны не замолкали. Большая часть желающих стать частью «Бессмертного полка» сделали это ещё в первые годы. Потом количество звонков и вопросов пошло на спад. Информация о событии находится в свободном доступе. За месяц до знакового праздника публикации и сюжеты проходят в СМИ. Такого ажиотажа, как в первые пару лет, уже нет. Людей больше волнует, состоится ли акция.

– Изменилось ли с годами отношение людей к акции?

– С каждым годом это событие становится всё душевнее и эмоциональнее. Не хочется его называть акцией, есть в этом слове что–то административное. По настроению и торжественности это именно шествие, в котором участвуют и стар, и млад — семьями с маленькими детьми и в одиночку, здоровые люди и горожане на инвалидных колясках. В этом событии — слёзы и радость, гордость за наших дедов, прадедов, за их великий подвиг и возможность почувствовать сопричастность к судьбе этих великих людей.

Когда идёшь в колонне «Бессмертного полка» ощущаешь единение с людьми, идущими рядом. Кричишь с ними «Ура!», подпеваешь, когда кто–то начинает петь песни военных лет. Это и правда праздник со слезами на глазах.

– Что нужно сделать, чтобы стать участниками «Бессмертного полка».

– У движения два формата участия. Первый — это шествие. Для участия в нём требуется только одно — ваше желание. Распечатываете фотографию, вкладываете её в файл, чтобы уберечь от непогоды, и встаёте в колонну. Или заказываете штендер. Он долговечнее — тем, которые хранятся в нашей семье, уже шесть лет, и время на них никак не повлияло. Нет строгих требований к тому, что должно быть написано под фото. Часто пишут: фамилию, имя, отчество ветерана, годы жизни и смерти, если знают — воинское звание. Подготовку к участию в шествии лучше не откладывать на последний момент.

Второй формат участия — размещение истории на сайте «Бессмертного полка»: www.moypolk.ru. Сайт — всенародная летопись, где собраны истории о ветеранах и людях, которых коснулась война. Это база данных, которая сохраняет память о наших предках на века. Историю своего ветерана можно разместить как на страничке Норильска, так и прикрепить к странице другого города. Также можно поместить воспоминания родственников, наградные листы, боевой путь и так далее. Навигация удобная, разобраться в разделах несложно. Сведения можно корректировать.

Жаль, что не все выкладывают информацию о своих родных: кто–то мало знает, у кого–то нет фото. Это не должно останавливать. Важно сохранить любые сведения о человеке, хотя бы фамилию, имя, отчество и годы жизни. На сайте удобный поисковый портал, где собраны все известные базы данных. На днях появилась опция поиска по фотографии и теперь можно узнать, не размещалось ли кем–то фото вашего солдата и найти родных. Даже крупица данных о ветеране — память о нём. Она важна для наших детей, которым стала интересна история страны, и особенно своей семьи. Поисковые системы совершенствуются, и когда–нибудь мы узнаем имя каждого героя и очевидца тех событий.

Норильчане могут стать участниками информационной компании на сайте «Бессмертного полка». Нужно опубликовать в соцсетях историю с одним из хештегов: #ЗапишиДедавПолк, #СтройБессмертногоПолка и #МойПолк. Все истории попадут в праздничную ленту трансляции на сайте.

На сегодняшний день в общероссийской летописи «Бессмертного полка» содержится 764 026 имён. На странице Норильска опубликовано 1085 семейных историй.