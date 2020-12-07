Племянник потратил все деньги с карты своего дяди на личные нужды

63-летний северянин обратился в дежурную часть с заявлением о краже денежных средств. Как оказалось, он попросил своих родственников о помощи. На просьбу откликнулся его племянник. Ему была доверена банковская карта для покупки продуктов и оплаты коммунальных услуг.

Далее молодой человек пропал. Он тратил средства на личные нужды до тех пор, пока его дядя не заблокировал карту. За это время племянник успел потратить 115 тысяч рублей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Материалы направлены в суд для дальнейшего вынесения наказания.