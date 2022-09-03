По артериям Сибири

Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов. Рэй Брэдберри

«Великие реки Сибири» — третья экспедиция большого комплексного историко–географического проекта «Байкал–Аляска», посвящённого повторению путей первопроходцев, возрождению интереса к истории и географии Сибири и Дальнего Востока.

Край ярких эмоций

Четвёртый этап большого путешествия проходил на плато Путорана. После того, как одна команда прибыла в Дудинку и перевезла катамаран на реку Норильскую, их сменила новая. Вахту принял лидер экспедиции Анатолий Казакевич, которому предстояло стоять у штурвала в плавании по озёрам Норило–Пясинской системы и вниз по Енисею в Карское море.

Перед отправкой на Ламу запаслись топливом, продуктами. Провели тщательное техобслуживание лодки, детально продумали маршрут и подготовили тёплые вещи. В предпоходных делах теряли счёт времени, удивляясь долгому полярному дню, который всем был в диковинку.

Экипаж из шести человек стартовал вверх по Норилке по плану. Впереди их ждали главные впечатления от невероятно долгих закатов, ступенчатого ландшафта, энергетики места, удивление и восторг от того, что при восхождении ожидаешь хребет, а видишь бесконечное плато. Конечно, путешествовать в такие места — дело затратное. Но как сказал один из участников экспедиции Алексей Беломестнов: «На впечатления денег не жалко — они останутся с тобой навсегда». По возвращении ребята поделились своими впечатлениями от Ламских гор.

– Мы поднялись на тысячу метров, предварительно разработав план восхождения. Путь оказался непростым — тропы не было, нам пришлось прокладывать её самим. Умотали нас скалы, но при этом мы заметили их красоту: я бы назвал их «сырными» по структуре. И, конечно, панорамный вид с плато прекрасен! — рассказал Анатолий Казакевич.

– Я очень хотел посетить Путораны. Незадолго до поездки получил травму ноги, но от поездки не отказался, и не зря. На плато на костылях, конечно, не получилось подняться, но до водопадов я дошёл. Сейчас передвигаюсь уже без костылей — на Ламе исцелился, — поведал нам о целительной силе «дымящихся гор» член команды Илья Фетисов.

На этом этапе к экспедиции присоединилась блогер и фитнес–инструктор Виктория Волкова. Девушка с немалым опытом в туризме поделилась своими впечатлениями:

– Путешествовать, познавать планету — моя мечта с детства. И она воплощается в реальность. В прошлом году в одной из экспедиций проекта «Байкал–Аляска» я совершила поход на расстояние около 7500 тысяч километров. Провела полтора месяца на той же самой лодке, что задействована в этом путешествии — «Искатель–3». В прошлом году я хотела увидеть китов, и моя мечта осуществилась. Отправиться на плато Путорана подвигнул фильм «Территория», который тронул меня до глубины души. И вот я здесь и получаю удовольствие и мощный заряд энергии. Путешествуйте сами и воспитывайте в своих детях жажду познания и уважения к планете, как во мне воспитывали родители и дедушка–охотовед.

А какая экспедиция без завтраков, обедов и ужинов, вкусно приготовленных на костре. Участники похода рассказали, что пополнили копилку экспедиционных рецептов:

– Например, на завтрак у нас была каша со свежесобранной черникой, делали походные гренки. А ещё родился рецепт лепёшек по–капитански: смешиваем муку, воду, майонез, мелко порезанное сало, чеснок, специи — получается отличное тесто. Выпекаем лепёшки в сковороде на костре. Особенно вкусными они кажутся среди туманов плато Путорана. Но мы обязательно приготовим их и на Ангаре, когда вернёмся.

По возвращении с озёр плато Анатолий Казакевич встретился с директором «Заповедников Таймыра» Константином Просекиным. Они обсудили сотрудничество и поговорили о том, как можно привлекать сюда туристов, сохраняя природу. После прохождения всего маршрута организаторы экспедиции планируют сделать свой путеводитель, в том числе по плато Путорана, и при содействии местных специалистов рассказать о впечатлениях и возможных активностях.

В диких водах

– В Дудинке завершилась условно туристическая часть пути, и началась настоящая экспедиционная. Шесть часов до метеостанции «Сопочная Карга» пришлось рулить без остановки, не было никакой возможности подойти к берегу, чтобы хоть чаю попить. Здесь Енисей ведёт себя будто он и река, и море одновременно. Однозначно он вызывает огромное уважение. Когда планировали экспедицию, ещё думали, какая река величественнее. Теперь убедились — Енисей. Он уверенно подхватывает красавицу Ангару и несёт дальше, как в легенде, — поделился руководитель экспедиции.

В течение двух дней команда прошла 318 км за 15 часов без сна и финишировала в пять часов утра на морской гидрометеорологической береговой станции «Сопочная Карга». А раз станция морская, значит, можно считать, что финишировала экспедиция в Карском море. Путь получился непростым: волна высотой до 2,5 метра, ветер — так что пробирались в 200 метрах от берега. Здесь непростые условия. Это граница вторжения тёплого воздуха с суши, выдавливающего холодный воздух с океана. Именно тут, в Заполярье, зарождается погода для всей Сибири. И она меняется каждые полчаса!

На месте времени даром не теряли, пользовались гостеприимством сотрудников метеостанции, узнавали об их работе, наблюдали за изменениями погоды и, главное, попарились в настоящей арктической бане. И, конечно, провели текущий ремонт судна и вновь заменили винт.

Из заметок капитана Анатолия Казакевича о погоде с морской метеостанции: «Весной вода здесь пресная, смешивается с талыми водами Енисея. А осенью прибывает холодная солёная. С ней приходят омуль и горбуша. Обычно это происходит с 15 августа, а в этом году — уже с 1 августа. Вместе с холодными водами появился и осенний фронт. Температура упала до 8–10 градусов. Началась осень, а с нею и штормы с короткими перерывами».

Интересные наблюдения сделал и идейный вдохновитель путешествия в наши места Роман Неудачин:

– С точки зрения энергетики на озере Лама немного давящая атмосфера. Несколько угрюмое место. А вот на Енисее — привольно, просторы. Мы всё сравниваем с Байкалом. Для нас странно и удивительно, что наше озеро может течь аж в Карское море. Также интересны приливы и отливы, иногда они бывали достаточно резкими. Пришвартованный «Искатель–3» весом 2,5 тонны оказывался на песке, и приходилось его немного разгружать и дружно выталкивать в воду.

В обратный путь

Пока члены экспедиции пережидали шторм на метеостанции, думали, идти дальше на север или назад в Дудинку. До Диксона бы успели пройти до новых штормов, но потом им бы стопроцентно пришлось прожить там минимум неделю. К тому же есть план–график смены экипажей, под который подстраиваются и новые участники экспедиции, планируя выезд и покупая авиабилеты. А ещё надо вернуться в Иркутск до снега и ледяных заберегов на реках, так как судно к таким условиям не приспособлено.

Группа стартовала в Дудинку около полуночи. Провожали их немногочисленные сотрудники метеостанции и их верные четвероногие друзья — собаки.

Хорошая погода стояла буквально час, а вслед обрушился шторм. Енисей волновался, снова поднимал волну до двух с половиной метров. Но команда приноровилась уже ходить на глиссере и спокойно наблюдала на поднимающиеся волны.

– В пути понимаешь, что после долгого сложного перехода особое удовольствие во время короткой стоянки — сытно поесть и пару часов поспать прямо в тулупах. Енисей прекрасен, погода хорошая, команда душевная. Везём в наш экспедиционный музей в Иркутске камни с ракушечником со дна древнего океана, рады этой находке, — отметил Роман.

По возвращении в Дудинку Анатолий Казакевич передал штурвал капитану Евгению Рюмину, который в рамках проекта «Байкал–Аляска» в прошлом году участвовал в походе от Охотского моря до Иркутска. Он и его команда должны пройти маршрут Дудинка — Тура — Киренск — Иркутск. Протяжённость всего пути составит 10 000 километров.

Продолжение следует...

* * *

Команда экспедиции выражает безграничную признательность Алексею Быстрову, который более 10 лет работал начальником станции «Сопочная Карга». Он помог в решении многих организационных вопросов.