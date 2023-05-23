По данным метеорологов, в Норильске прошедшая зима выдалась самой снежной за пять лет

С ноября по апрель в городе выпало 1010 мм снега. В сезоне 2021-2022 года — 822 мм. Меньше снежных осадков было только за год до этого — 746 мм. В 2018-2019 и 2019-2020 годах количество осадков составило 986 и 888 мм соответственно.

Как показывает статистика, чаще всего снегопады накрывают Кайеркан, на втором месте — Центральный район, на третьем — Талнах. А наиболее снежными месяцами можно считать ноябрь, февраль и март.