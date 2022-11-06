По доброй воле

– Что для вас значит Норильск?

– Это город с большими возможностями. Он стал для меня самым родным и тёплым местом. Это город, в котором живёт моя семья. Мой муж — коренной норильчанин. Когда я переехала сюда, у меня не осталось никаких сомнений насчёт правильности выбора. Здесь невероятно комфортная среда. Несмотря на суровый заполярный климат, здесь живут люди с очень горячими сердцами. Мне есть с чем сравнивать — детство и юность я провела в Нижнем Новгороде, и менталитет жителей Норильска оказался для меня гораздо ближе. Здесь особое отношение друг к другу. Тут очень удобно растить детей. Причём не просто растить: есть всё для того, чтобы воспитать достойное поколение, подготовить ребят к обучению в высших учебных заведениях либо какой–то рабочей профессии. У нас много бесплатных развивающих кружков и секций. На самом деле можно долго говорить о преимуществах Норильска. Я бесконечно люблю этот город.

– Чего лично вам не хватает в городе?

– На самом деле, сложно ответить на этот вопрос. Взять, допустим, Красноярск. Столица края — это большой город, в котором ты теряешься, теряешь себя, и тебе сложно сконцентрироваться. Норильск немножко другой. Он маленький, уютный, тут все друг друга знают, помогают в меру сил. Наверное, солнышка иногда не хватает. Зато в плане инфраструктуры я сама вижу, насколько стремительно развивается Норильск. Впрочем, мне как человеку, больше занятому на социальных проектах, хотелось бы видеть новые интересные инициативы именно в этой сфере. Тем более что у нас эффективно работает система грантовой поддержки — прежде всего я говорю о благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». Но, конечно, нет предела совершенству. Например, было бы очень здорово сделать дополнительный упор на развитии детей с ограниченными возможностями здоровья: внедрять эффективные программы реабилитации, строить для них детские городки. Это то, на чём я постоянно заостряю внимание.

– Какие перспективы открывает Заполярье для активной молодежи?

– С развитием города расширяются и перспективы. У нас хорошо поставлена профориентационная работа, образовательный сектор очень прогрессивный. Норильский индустриальный институт заслуженно получил статус университета, хватает учреждений среднего профессионального образования, которые готовят кадры и для рабочих специальностей, и для системы здравоохранения. Ведётся целевое обучение, а молодые люди, которые приезжают к нам трудоустраиваться, пользуются муниципальными программами поддержки. Им предоставляют такие преференции, каких, по моему мнению, не дает ни одна другая территория.

– Почему вы решили вступить в Молодёжную коллегию?

– Я увидела в ней действенный инструмент, который позволит сделать жизнь в нашем городе ещё лучше. И когда был объявлен отборочный конкурс, подала на него документы в числе первых кандидатов. Свой конкурсный проект я посвятила созданию в Норильске единой площадки для волонтёров.

– Какие задачи вы перед собой ставите, каких целей и какими средствами стремитесь их достичь?

– Задач у нас много. В коллегии подобралась команда инициативных и неравнодушных молодых людей из самых разных сфер деятельности. Это позволит нам разрабатывать интересные проекты разносторонней направленности. В социальной политике, в системе здравоохранения, ЖКХ, благоустройстве. Наша основная цель — улучшение городской среды, создание комфортных условий для горожан. А реализовывать мы всё это будем с помощью администрации Норильска и при содействии главы города. Дмитрий Владимирович Карасев всегда идет нам навстречу, готов уделить нам время, обсудить наши начинания. Я думаю, с такой поддержкой все наши идеи будут воплощены в жизнь, и не только те, которые уже сформировались, но и те, что появятся в будущем.

– Чем, на ваш взгляд, деятельность Молодёжной коллегии может помочь городу?

– Так как возраст членов Молодёжной коллегии не более 35 лет, они способны взглянуть на старые проблемы под оригинальным ракурсом, предложить свежие решения, дать новый виток развитию городской инфраструктуры.

Напомню, что в структуру нового совещательного органа при главе Норильска входят пять комиссий:

* по социальной политике, образованию, культуре и спорту;

* по развитию молодёжного предпринимательства и туризма;

* по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;

* по гражданско-патриотическому воспитанию и развитию межнациональных отношений;

* по благоустройству и дизайну городской среды.

Как видите, спектр направлений отражает практически все сферы общественной и социальной жизни города. Так что нам есть где применить свои силы и умения.

– Чей опыт может оказаться полезен коллегии?

– Опыт наших старших коллег, начальников профильных управлений администрации, главы Норильска. Он станет для нас отправной точкой, именно с них мы будем брать пример.

– К работе готовы?

– Да, конечно. У нас уже намечен к реализации ряд проектов, детали сейчас прорабатываются. Одно из преимуществ Молодёжной коллегии — не только в том, что наши предложения обязательно будут услышаны, но и в том, что нам помогут на практике обучиться тому, как довести идею до проекта и осуществить его. В данный момент мы как раз составляем подробный план работы до конца года и рассчитываем проектные сметы.

– Каким видите Норильск в будущем?

– Я вижу его многофункциональной столицей Арктики. Более «цифровым». С новыми зданиями и школами, спортивными секциями, современными медицинскими учреждениями. Конечно, с возрастающим числом жителей. Ведь в конечном итоге все наши задумки направлены на то, чтобы людям хотелось приехать в наш гостеприимный и уютный край. И чтобы сами горожане не стремились за лучшей жизнью на материк, а смогли рассмотреть, оценить и воспользоваться всеми преимуществами Норильска. Ведь на самом деле у нас очень хорошая, крепкая база. И если есть какие–то недочёты, то с ними нужно работать. Мы сами можем создать для себя все необходимые условия, если возьмём на себя часть ответственности за свою жизнь и за благополучие Норильска в целом.