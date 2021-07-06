По факту ДТП с участием машины скорой помощи возбуждено уголовное дело

Как сообщают сотрудники дорожной полиции, водитель МАЗа превысил установленный скоростной режим — 30 км/ч. Пытаясь уйти от столкновения с приближающейся со стороны Оганера машиной скорой помощи, водитель выехал на полосу встречного движения, где протаранил спецавтомобиль, после чего перевернулся.

В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер скорой помощи. Оба доставлены в больницу. Согласно предварительному диагнозу, 55-летний водитель получил телесные повреждения, характеризующиеся как тяжкий вред здоровью.

В отношении 25-летнего водителя МАЗа следователи норильского ОМВД возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Расследование продолжается. Следователям ещё предстоит выяснить, были ли включены спецсигналы на машине скорой помощи в момент ДТП. Сотрудники норильского ОМВД просят очевидцев, обладающих достоверной информацией о случившемся, обратиться в дежурную часть по телефонам: 02, 8 (3919) 47-24-01 или в Госавтоинспекцию по номеру 8 (3919) 43-54-58.