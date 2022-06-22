По инициативе «Норникеля» с 23 по 24 июня в Норильске пройдёт форум «Норникель. Импортозамещение — новые возможности»

Форум будет проходить в спортхолле «Айка». В нём также примут участие представители Министерства промышленности и торговли России, краевого министерства промышленности, энергетики и ЖКХ, городской администрации и Агентства развития Норильска. Всего на форуме соберутся более 300 участников с учётом представителей «Норникеля».

Тема импортозамещения сейчас обсуждается на всех уровнях. «Норникель» одним из первых решил перейти от разговоров к делу. Идея провести такую масштабную встречу на своей ключевой производственной площадке за полярным кругом может стать хорошим кейсом и для других крупных компаний. Ведь сегодня в условиях ограничений поставщикам отечественных технологий и промышленникам особенно важно понять взаимные запросы и помочь друг другу грамотно переориентироваться на внутренний рынок.

В первый день мероприятия речь пойдёт о мерах государственной и краевой поддержки для предприятий, участвующих в импортозамещении; потребностях Норильского дивизиона и принципах взаимодействия с производителями; о стимулах для предпринимателей в Арктике. На специализированных секциях представители компании обсудят с потенциальными партнёрами перспективы развития по шести направлениям: в сфере механического оборудования, энергетики, автоматизации и цифровизации, горного производства, самоходной горной техники и транспорта.

Во второй день форума гостям покажут норильское производство, они побывают на пяти рудниках, двух металлургических заводах и Талнахской обогатительной фабрике. Это позволит им понять, как добывается металл и какие отечественные аналоги и технологии они могут предложить.

Для «Норникеля» же первоочередной задачей в диалоге с производителями станет возможность обеспечить в будущем стабильный уровень эксплуатационной надёжности своих активов.