По иску Норильского транспортного прокурора предполагается взыскать свыше 8,5 млн рублей природного ущерба

Прокурорская проверка показала, что при осуществлении перевалки сырой нефти из нефтеналивного судна «Ленанефть-2060» в склад ГСМ, вследствие ухудшения погодных условий, произошла разгерметизация трубопровода, что привело к инциденту. Вопреки требованиям закона, перевалка сырой нефти осуществлялась в отсутствие специализированного причального сооружения, а также сливоналивных устройств. Сборно-разборный магистральный трубопровод не был зарегистрирован и учтён в качестве опасного производственного объекта, а присоединительные устройства системы перекачки нефти не оборудовались предохранительными устройствами, исключающими их самопроизвольное отсоединение в процессе слива (налива) при выходе судна из зоны обслуживания наливного устройства. Кроме того, участниками перевалки нефтепродуктов (ООО «Энергия», АО «Хатангский морской торговый порт», ПАО «Ленское объединённое речное пароходство») был нарушен технологический процесс выполнения работ.

Размер ущерба, причинённого водному объекту, составил 9 922 723 рубля. Норильской транспортной прокуратурой было принято решение о необходимости взыскания данной суммы в судебном порядке. По результатам рассмотрения гражданского дела Хатангским районным судом исковые требования Норильского транспортного прокурора удовлетворены, с ООО «Энергия», АО «Хатангский морской торговый порт», ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» взыскано 8 697 488,03 рубля в солидарном порядке. Судом учтены денежные средства, затраченные участниками перевалки на ликвидацию последствий разлива сырой нефти в размере 1 225 234,97 рублей.

Судебное решение в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры.