По итогам внутреннего расследования уволено руководство Талнахской обогатительной фабрики

Компания «Норникель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, сообщает, что завершила внутреннее расследование инцидента со сливом оборотной воды на Талнахской обогатительной фабрике, произошедшего 28 июня.

В ходе расследования были выявлены два эпизода несанкционированного слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию по гибким трубопроводам с помощью плавучих насосных станций, сообщает пресс-служба «Норникеля».

Результаты проб воды, отобранной 28 июня из пруда-отстойника ТОФ, показывают, что сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде и в первую очередь водному объекту – реке Хараелах. Отсутствие влияния на реку Норильскую подтверждено результатами рейдового обследования, выполненного с привлечением специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ, входит в структуру Федеральной службы по надзору в сфере природопользования).

Тем не менее сброс оборотной воды за контур хвостохранилища ТОФ не предусмотрен. Компания не располагает документальным подтверждением того, что аналогичные нарушения допускались ранее, но не исключает проявления халатности в прошлом.

«Норникель» считает подобные действия эксплуатационного персонала недопустимыми. «Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены. Компания заявляет о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и будет применять жёсткие санкции в случае их обнаружения», – прокомментировал первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей уволены директор и главный инженер ТОФ, а также заместитель главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений. Кроме того, принято решение о реорганизации блока заместителя директора Заполярного филиала – главного инженера: создано отдельное структурное подразделение ЗФ, на которое возлагаются функции технического сопровождения эксплуатации гидротехнических сооружений и инструментального контроля над их состоянием.

Компания уже разработала комплекс мер и приступила к его реализации для недопущения подобных случаев в дальнейшем. В частности, речь идет о мероприятиях, направленных на стабилизацию водооборота и повышение технологической дисциплины эксплуатации гидротехнических сооружений хвостохранилищ.