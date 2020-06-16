По краю уже началась выдача выпускникам аттестатов - без сдачи экзаменов

Министерство просвещения РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила особенности выдачи аттестатов об основном общем образовании (за 9-й класс) и среднем общем образовании (за 11-й класс) в текущем году. Документы уже вступили в силу. Согласно им выпускники 9-х и 11-х классов в этом году получают аттестаты без сдачи экзаменов, сообщает Минобр Красноярского края.

Аттестаты за 9-й класс выдают выпускникам этого года, а также выпускникам прошлых лет, ранее получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах. При этом они должны иметь годовые отметки по всем учебным предметам за 9-й класс не ниже удовлетворительных, получить «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку и подать заявление на участие в ГИА-9 в 2020 году.

Аттестаты за 11-й класс получают выпускники 2020 года и прошлых лет, не набравшие ранее минимальные баллы для получения аттестата, если они имеют годовые оценки по всем предметам не ниже удовлетворительных, получили «зачёт» за итоговое сочинение (изложение) и подали заявление на участие в ГИА-11.

Аттестаты с отличием 9-классникам и 11-классникам выдадут при условии, что они имеют результат «отлично» по всем учебным предметам и результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку (для 9-х классов) и итоговое сочинение (изложение) (для 11-х классов).

Выпускники, планирующие дальнейшее обучение в учреждениях среднего профессионального образования, будут зачислены по результатам среднего балла аттестата.

Для поступления в высшие учебные заведения выпускники этого года и прошлых лет будут сдавать ЕГЭ.

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