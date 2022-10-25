По поручению главы региона многодетных мобилизованных края вернут домой

Губернатор поручил краевому военкомату обеспечить возвращение домой жителей региона, у которых в семье трое и более детей. Данная категория мужчин не подлежит частичной мобилизации.

«Органы местной власти должны оперативно составить соответствующие списки и направить их в военкоматы», - подчеркнул Александр Усс.