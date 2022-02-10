По поручению губернатора Красноярского края премии для призёров чемпионата WorldSkills увеличены в несколько раз

Напомним, WorldSkills – это международное движение, целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Россия присоединилась к движению в 2012 году, а Красноярский край - в 2013-м. Теперь по поручению Александра Усса денежное поощрение победителям и призёрам национальных и международных чемпионатов WorldSkills увеличено в разы. Ранее размер призовых выплат составлял от 15 до 150 тысяч рублей, теперь победители будут получать от 110 до 500 тысяч рублей.

Красноярский край стал одной из немногих территорий России, где премии на региональном уровне увеличили в таком объёме. Александр Усс на личных встречах с победителями неоднократно говорил о важности достойного поощрения талантливой молодёжи.

«Это, конечно, очень радует и мотивирует на участие и победу в чемпионатах. Хочется поблагодарить губернатора края за то, что он поддерживает и развивает движение WorldSkills», - прокомментировал принятое решение победитель регионального чемпионата WorldSkills по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» Мариф Рамазанов.