По поручению президента в России стартует массовая вакцинация против COVID-19

Владимир Путин, президент России, поручил со следующей недели начать во всех регионах страны массовую вакцинацию против коронавируса. Также глава государства отметил, что процесс вакцинации необходимо выстроить так, как это проходит по другим заболеваниям, например по гриппу. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ, добавила, что в гражданский оборот поступит ещё 2,1 млн доз вакцины для перехода к более масштабной вакцинации.

«Российская вакцина – лучшая, и это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют», - сообщил Путин на совещании с правительством.

Борьба с пандемией в стране продолжается. На сегодняшний день количество заболевших в сутки снижается, но это не значит, что можно забыть обо всех профилактических мерах. Кроме того, на новогодние праздники зафиксирован первый случай заражения «британским» штаммом. Потому для его купирования необходимо усилить превентивные меры.

В России с начала пандемии заразились более 3,4 млн человек.