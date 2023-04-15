По примеру Спасителя

От Моисея до Христа

Ветхозаветная Пасха была данью памяти исхода евреев из Египта, то есть праздником освобождения еврейского народа от рабства. «Всему обществу израилевых» предписывалось вечером первого месяца еврейского календаря приносить в жертву агнца — однолетнего ягненка или козлёнка мужского пола, без порока, которого следовало испечь на огне и съесть полностью, не преломив костей, с пресным хлебом, горькими травами в семейном кругу в течение пасхальной ночи. Вкушение пасхальной трапезы выступало как «свидетельство главного события всей ветхозаветной истории».

Пасха неоднократно упоминается в Евангелиях, но особое место занимает в них рассказ о тайной вечере, описанной у евангелистов как праздничная пасхальная трапеза, и о последующем распятии Иисуса Христа. Именно во время тайной вечери Иисус Христос изменил смысл праздника. Он занял место пасхальной жертвы, и в результате «ветхая Пасха становится Пасхой нового агнца, закланного ради очищения людей единожды и навсегда», а новой пасхальной трапезой становится Евхаристия, причащение плоти и крови Иисуса Христа. Став крупнейшей по числу последователей мировой религией, христианство в каждой стране приняло разные культурные оттенки. К примеру, обычай печь куличи и красить куриные яйца имеет давнюю историю и призван напомнить нам о Боге и благой вести. Традиция печь на Пасху куличи пришла к нам из Византии. По преданию, после того как Христос воскрес, он являлся апостолам во время их трапез. Тогда они стали оставлять свободным для своего учителя центральное место, а в середину стола ставить предназначенный для него хлеб. Со временем в день Воскресения Господня возникла традиция оставлять квасной хлеб — артос — на специальном столе в храме, таким образом вспоминая апостольскую трапезу со Христом. Артос стоит перед открытыми Царскими вратами всю Светлую седмицу. А в субботу после специальной молитвы этот хлеб раздают верующим. Постепенно в каждой семье к Пасхе стали готовить свой артос, который из–за своей формы получил название кулич. Красное яйцо — один из самых главных символов Пасхи. Сегодня яйца окрашивают в разные цвета, но основным является именно красный. Он символизирует кровь, которую пролил за наши грехи Христос. Само же яйцо символизирует новую жизнь и воскресение. По преданию, традиция дарить на Пасху красное яйцо началась с Марии Магдалины. Именно она, когда пришла со своей проповедью в Рим, первая поздравила императора Тиберия словами «Христос Воскресе!» и преподнесла ему куриное яйцо. Император не сразу поверил словам своей гостьи и сказал, что мёртвый человек не может ожить, ровно так же, как и белое яйцо не может покраснеть. В тот самый момент скорлупа подарка стала красной, и Тиберий уверовал в истинность проповеди Марии Магдалины.

Евангельская заповедь

Пасха Господня является центральным событием всего Евангелия, все жизни Христа — это праздник, вокруг которого строится основное догматическое Богословие, основополагающий камень православия. «Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна», — сказал апостол Павел. Все православные христиане, надеясь на Царствие Божие, стараются убогоподобиться, очиститься, живя по заповедям Господа. За евангельскими событиями, часть которых и вовсе недоступна человеческому пониманию, стоит конкретное руководство к действию, которое показал нам сам Иисус Христос.

– Мы должны помнить, как жил наш Бог, как он претерпел крестные страдания ради нас с вами, абсолютно безгрешный пошёл на казнь ради того, чтобы спасти нас и показать пример истинной жертвенной любви. Мы также должны жертвовать самым дорогим ради своих родных и близких, а не только удовлетворять свои сиюминутные потребности. Православный человек должен твёрдо стоять на пути своего Господа Иисуса Христа, который пришел и показал нам практический пример правильной жизни. Евангелие — это путеводитель для православного человека, — объясняет отец Геннадий, благочинный Норильского округа, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Это, конечно, не значит, что мы должны намеренно искать страдания и опасные ситуации с целью пожертвовать своей жизнью. Речь идёт о том, что нужно возлюбить Бога и ближнего, как самого себя. Пасха в этом ключе не должна сводиться к поеданию куличей и куриных яиц: можно помочь пожилой соседке, детскому дому или просто искренне попросить прощения у человека, которого обидел. А начать стоит с самых близких, ведь случайностей в жизни верующего человека не бывает.

– Любая встреча несёт урок, который посылает нам Господь, наша вторая половинка — это главный урок, именно в семье мы в первую очередь и должны учиться жертвенной любви, правильному общению. Если мы не можем построить нормальные взаимоотношения в своей малой церкви, то и в обществе не сможем, — рассказывает отец Геннадий

Учитывая вышесказанное, можно прийти к старому, но актуальному по сей день выводу: хочешь, чтобы мир стал лучше и добрее, — начни менять себя.

У Бога все живы

Вопрос «Почему Бог допускает плохие события?» возникает у любого верующего, особенно в наши дни — эпидемия ковида, СВО, мобилизация... Некоторые верующие даже видят в этой череде событий предзнаменование конца времён.

– Сложные жизненные обстоятельства и накаляющаяся обстановка не говорят о том, что Бог оставил нас, — убеждает настоятель. — Он не оставляет нас, а ставит в такие условия, когда люди должны встрепенуться и пересмотреть свою мотивацию. Те, кто видит в происходящих событиях признаки апокалипсиса, заблуждаются. Войны, катаклизмы, болезни были всегда. Мы как православные люди не должны бояться, страх — это оружие дьявола. Когда мы сталкиваемся со злом, то должны спрашивать не только, за что нам это, но и для чего. Легко быть с Богом, когда ты в благоденствии и всё хорошо. А останешься ли ты с ним, когда начнутся страдания и лишения? Будешь ли ты радоваться минимальным благам, которые он посылает?

Сейчас в храмы приходит немало родственников тех, кто выполняет свой воинский долг в СВО. Это хорошо, но не стоит ограничиваться только ритуалами. Поставить свечу и обратиться к Богу с частной молитвой — дело богоугодное, но, как уже было сказано, воля Творца проявляется во всех обстоятельствах нашей жизни.

– Памятуя слова Христа: «Где двое или трое собраны во имя моё, там я посреди них», люди должны объединиться, помогать друг другу, особенно в сложные времена. К примеру, у нас проводятся молебны о воинах, идущих на брань, это ли не повод познакомиться с братьями и сестрами во Христе, поговорить со священником, если надо, спросить совета и, главное, продолжить погружение в духовную жизнь, учиться правильно молиться, принести Богу жертву добрых дел. Тогда пережить любые обстоятельства будет намного легче, тем более в преддверии Пасхи, — обращается к прихожанам отец Геннадий.

А если всё же случилось так, что вашего близкого призвал Господь, то главное — постараться не впасть в уныние и помнить, что пасхальное приветствие «Христос Воскресе — воистину Воскресе!» не просто красивые слова, а факт победы над смертью и надежда на вечную жизнь. У Бога все живы!

– Все святые, изображённые на иконах и стенах храмов, — это когда–то жившие на земле люди, которые теперь прославлены потому, что жили очень благочестивой жизнью и совершали подвиги веры, а некоторые из них закончили свою земную жизнь мученически. В мире духовном нет понятий пространства и времени — души людей рядом с нами, когда мы обращаемся к ним в молитве, незримо общаемся с ними. Нужно помнить: Господь не оставляет без внимания наши молитвы и добрые дела и может изменить к лучшему участь наших близких в той жизни, что после смерти. То есть молитва об усопших важна и для них, и для живых, если она направлена на духовное совершенствование и изменение себя, — заключает священник.