По рекомендации краевого управления Роспотребнадзора в Норильске отменили крещенские купания

Традиционные крещенские купания, которые должны были проходить в ночь с 18 на 19 января на озере Долгом, отменены. Ограничения коснулись не только Норильска, но и всего региона. Во время крещенских омовений на ограниченном пространстве скапливается большое количество людей, что увеличивает риск распространения коронавирусной инфекции, считают специалисты Роспотребнадзора Красноярского края.

Представители Красноярской епархии Русской православной церкви поддержали это решение, но при этом богослужения и раздача освящённой воды состоятся.