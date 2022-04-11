По решению правительства РФ программа туристического кешбэка продлена до 15 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил: для того чтобы отдых в России был более доступным и комфортным для граждан, в прошлом году по поручению президента была разработана программа возврата части стоимости за путёвку: «Инициатива очень быстро стала популярной. Уже более 1,5 млн человек воспользовались программой. И желающих по-прежнему очень много».

Премьер подчеркнул, что туристический сектор обладает широкими мультипликативными возможностями и связан с большим количеством смежных отраслей - от транспортной и строительной до сельского хозяйства. Он напомнил, что ранее в России была на пять лет обнулена ставка налога на добавленную стоимость для инвесторов, которые строят гостиницы, предоставляют в аренду и пользование туристические объекты. «Не нужно будет платить НДС и владельцам действующих отелей. Рассчитываю, что это станет очень хорошим стимулом для бизнеса и будет ощутимой поддержкой для гостиниц», - цитирует ТАСС главу правительства. Также Михаил Мишустин добавил, что людям, которые путешествуют по стране, нужна современная инфраструктура - санатории, курорты, гостиницы. Для их строительства и реконструкции бизнес сможет получить льготные кредиты по ставке 5%. Продление программы оценивается примерно в 2 млрд рублей.