По решению правительства РФ в Красноярский край примет около четырёх тысяч беженцев из Донецка и Луганска
По решению правительства РФ в Красноярский край примет около четырёх тысяч беженцев из Донецка и Луганска
Об этом говорится в Постановлении правительства № 349 от 12 марта.
Согласно документу из ЛНР и ДНР эвакуированы 95 909 человек. В нём также указаны другие регионы, которые примут беженцев:
– Воронежская область — 7 000 человек;
– Краснодарский край — 5 330 человек;
– Республика Крым — 4 788 человек;
– Ростовская область — 4 725 человек;
– Белгородская область — 4 547 человек;
– Красноярский край — 3 920 человек;
– Курская область — 3 000 человек;
– Мурманская область — 2 452 человек;
– Омская область — 2 369 человек;
– Пензенская область — 2 230 человек.
В правительстве также отметили, что если численность прибывших будет превышать цифру, указанную в документе, то будет осуществлено перераспределение в другие регионы. Кроме того, распределение будет проходить с учётом принципа приоритетности размещения в те регионы, где проживают ближайшие родственники.