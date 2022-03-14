По решению правительства РФ в Красноярский край примет около четырёх тысяч беженцев из Донецка и Луганска

Согласно документу из ЛНР и ДНР эвакуированы 95 909 человек. В нём также указаны другие регионы, которые примут беженцев:

– Воронежская область — 7 000 человек;

– Краснодарский край — 5 330 человек;

– Республика Крым — 4 788 человек;

– Ростовская область — 4 725 человек;

– Белгородская область — 4 547 человек;

– Красноярский край — 3 920 человек;

– Курская область — 3 000 человек;

– Мурманская область — 2 452 человек;

– Омская область — 2 369 человек;

– Пензенская область — 2 230 человек.

В правительстве также отметили, что если численность прибывших будет превышать цифру, указанную в документе, то будет осуществлено перераспределение в другие регионы. Кроме того, распределение будет проходить с учётом принципа приоритетности размещения в те регионы, где проживают ближайшие родственники.