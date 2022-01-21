По решению правительства РФ внесены изменения в правила приобретения субсидированных авиабилетов

Авиакомпания NordStar сообщает пассажирам, что изменения вступили в силу 7 января.

«При обращении за авиабилетами по субсидированным тарифам сверх установленного количества их продажа не осуществляется в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2021 N 2478. Если после заключения договора воздушной перевозки по субсидированному маршруту будет выявлено, что пассажир ранее уже приобрёл максимально установленное количество билетов, договор подлежит расторжению в одностороннем порядке», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Из Норильска по льготным тарифам можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Уфу с 1 января по 26 марта 2022 года.

Напомним, что приобрести авиабилеты данной категории имеют право:

– граждане в возрасте до 23 и старше 55 лет (для женщин) или старше 60 лет (для мужчин);

– инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также инвалиды с детства II или III групп и сопровождающие их лица;

– многодетные семьи.