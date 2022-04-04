По решению Ростуризма программу туристического кешбэка завершат досрочно

«Дополнительное окно продаж было открыто как антикризисная мера благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства для поддержки доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Также эта мера позволила поддержать туристическую отрасль в текущих непростых условиях», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Глава Роспотребнадзора Зарина Догузова добавила, что спрос на текущем этапе вырос в два раза. А если сравнивать этот год с предыдущим, то путешествия с кешбэком бронируют в пять раз чаще. С начала года программой воспользовались более 1,2 млн человек.

Напомним, что второй этап программы стартовал 15 марта и распространяется на поездки с 15 марта до 1 июля. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа — зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились к Ростуризму и правительству с просьбой возобновить акцию весной.