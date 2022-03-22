По решению суда Алексею Навальному дали девять лет колонии строго режима

Заседание суда проходило в Лефортовском районе суд Москвы. РИА новости сообщают, что уголовное дело на обвиняемого заведено более года назад. Первый эпизод обвинения — это хищения благотворительных средств. Второй - оскорбление судьи Веры Акимовой, которая выносила вердикт за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Тогда он получил штраф в размере 850 тысяч рублей.

Сегодня Навальный отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у косметической компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.