По сообщению Росавиации, в России введено ограничение на выполнение полётов авиаперевозчиков 36 государств

Такое решение было принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полётов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России.

В ведомстве добавили, что полёты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Накануне в Росавиации состоялось совещание с участием представителей авиакомпаний и профильных ведомств по вопросу организации полётов российских авиакомпаний в условиях введённых ограничений на авиасообщение в ряд стран Европы и Канады.

На данный момент авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнёров. В случае отказа пассажира от перевозки осуществляется возврат денежных средств в полном объёме. Для возвращения на территорию России в Росавиации рекомендует пассажирам использовать альтернативные маршруты. Например, коммерческими рейсами иностранных авиакомпаний перелететь в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ. Затем - рейсами российских или иностранных авиакомпаний в Россию. Так можно возвращаться через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию и другие государства.

Также можно использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем - наземным транспортом в Россию, в том числе через Белоруссию.