МАУ ИЦ «Норильские новости»

По требованию норильского транспортного прокурора в Диксоне ликвидируют несанкционированную свалку

По требованию норильского транспортного прокурора в Диксоне ликвидируют несанкционированную свалку

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По требованию норильского транспортного прокурора в Диксоне ликвидируют несанкционированную свалку

Скопление мусора образовалось рядом с аэропортом посёлка.

По требованию норильского транспортного прокурора в Диксоне ликвидируют несанкционированную свалку

В Диксонский районный суд было направлено исковое заявление о ликвидации несанкционированного места скопления отходов. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

24 сентября в 16:05 340
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