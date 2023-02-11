По ту сторону афиши

Город стремительно мчится вперёд. Его ждут новые свершения, рекорды, заботы. В эпоху перемен с ним вместе устремляется и история. История людей, домов, организаций, заводов, предприятий, учреждений... Яркой звездой на протяжении 70 лет огромный «корабль» под названием Норильск сопровождает кинокомплекс «Родина». Невольно вспоминается фраза Прихлопа Билла Тёрнера из фильма «Пираты Карибского моря: На краю Света»: «Часть команды, часть корабля». И в этой мощной связке город и кинотеатр смогли преодолеть все бури на пути.

А была ли премьера?

Всем ценителям кино и увлечённым краеведением норильчанам известна дата 16 октября 1953 года. Именно этот день в народе считается датой открытия кинотеатра «Родина». Все эти годы учреждение также празднует свой день рождения в октябре. Но официальная ли это дата, и есть ли тому документальное подтверждение? Таким вопросом несколько лет назад задались сотрудники кинотеатра. Они сделали запросы в архив города и комбината, в фонды музея и центральной библиотеки. Как выяснилось, нет тому подтверждения. Редакция газеты решила провести собственное историческое расследование. Вот что из этого вышло.

По упоминаниям в прессе именно в этот день состоялся первый общественный показ военной драмы «Звезда». Фильм был снят по известной повести Эммануила Казакевича о подвиге советских разведчиков во время Великой Отечественной войны. Интересно, что картину создали ещё в 1949 году, но выпустили на экраны лишь четыре года спустя. Знаменитый советский актёр Николай Крючков, исполнивший роль сержанта Мамочкина, со временем открыл причину задержки. Как оказалось, Сталину не понравилось, что героический сержант перед тем как взорвать себя, сказал: «Вот так вот», а не положенное «За Сталина!», и картину убрали на полку...

Кинотеатр в доме № 1 на Сталинском проспекте (после 1961 года и переименования главной улицы, получивший адрес: Ленинский пр., 7) открыл для зрителей два зала на 441 место. Сейчас мы знаем их как Весенний и Осенний, а тогда и до ремонта в 2001 году они были Красным и Голубым. Следующими после «Звезды» картинами были «Адмирал Ушаков», «Алёша Птицын вырабатывает характер», «Застава в горах», «Корабли штурмуют бастионы», «Любовь Яровая», «Свадьба с приданым», «Фанфан–Тюльпан». В кассу «Родины» стояли такие огромные очереди, что счастливые обладатели билетов даже не могли пробиться в зал, им приходилось заходить туда со двора через запасные входы.

Кстати, в честь своего 60–летия кинотеатр проводил для любимых зрителей акцию «Всё кино по 60 рублей». Специальным подарком для норильчан стал показ в видеозале кинотеатра той самой «Звезды». А после зрители посмотрели фильм «Звезда» 2002 года режиссёра Николая Лебедева — достойную интерпретацию фильма 1949 года.

В печатных СМИ

Когда я пересматривал подшивку «Заполярной Правды» за 1969 год, мне встретилась заметка от 27 августа «Таким было начало»:

«Первым кинотеатром в нашем городе был кинотеатр «Родина». Его открыли в сентябре 1953 года. В Голубом зале на общественном просмотре фильма «Звезда» присутствовали руководители комбината, представители горкома КПСС и горисполкома. Открытие кинотеатра стало большим событием в городе».

Здесь указан сентябрь, но без точной даты. Опечатка или для первых лиц города был организован отдельный предварительный показ? Получается, кинотеатр открылся в сентябре? Возможно... Сентябрь указан ещё в одной публикации — от 22 августа 1953 года в газете «Сталинец»:

«С первых чисел сентября в Горстрое начнёт функционировать кинотеатр «Родина» (директор Смолькова). Помещение нового кинотеатра сейчас приводится в порядок, устраняются, в частности, различные строительные недоделки...»

Что нам стоит дом построить

Строительные недоделки были в самом кинотеатре и в здании в целом. Впрочем, тогда строительство других домов в городе тоже задерживалось. Главная газета Норильска «Сталинец» пятого февраля 1953 года пишет:

«Перед строителями города в текущем году стоят важные задачи по вводу в эксплуатацию десятков тысяч квадратных метров жилой площади, культурно–бытовых и коммунальных сооружений...

Но отсутствие оформленной проектно–технической документации к началу года поставило строителей в затруднительное положение, намного задержав их работу. Однако, перестроившись, коллектив производит все необходимые строительные работы с неослабевающими темпами. Так, после окончания работ на 21–м квартале и Гвардейской площади развёртывается фронт по освоению стройплощадки 12–го квартала, где ведутся земляные работы по закладке жилых домов № 54, 60, 63 и 64, которые по графику должны быть сданы в эксплуатацию во втором квартале текущего года...»

Как раз в этой самой заметке «На стройке города» впервые среди найденных мною источников говорится о будущем кинотеатре «Родина»:

«Форсированными темпами ведутся работы по строительству 124–квартирного дома № 56, в котором должны быть два кинозала, книжный магазин, фотография, часовая мастерская и т. д. Этот дом должен быть сдан в эксплуатацию к 1 апреля...

Коллектив строителей конторы мог бы добиться лучших показателей и значительно быстрее закончить кирпичную кладку дома № 56, но работу тормозит отсутствие необходимого количества строительного бруса. Коллектив лесозавода ещё не мобилизован на выполнение этой важнейшей задачи и плохо снабжает нас брусом...»

Вот такие секреты строительства раскрывает нам партгруппорг (партийный организатор) С. Дмитриев. При просмотре подшивки «Сталинца» создалось стойкое впечатление, что газета была настоящей социальной сетью Норильска. На «пост» товарища С. Дмитриева заметкой «Помочь Строителям города! Счёт смежникам» отвечает 21 марта начальник конторы Д. Муравьев:

«Руководство комбината уделяет большое внимание строительству города. Мы, строители, в свою очередь, широко развернули подготовительные работы по закладке фундаментов зданий и взяли обязательство дом № 56 сдать в эксплуатацию к 1 мая».

Далее по тексту мы видим, что «Целый ряд работ на строительстве зависит от смежных предприятий и организаций... За последнее время смежники, особенно работники предприятия местных стройматериалов, резко ослабили внимание к строительству города и ставят под угрозу нормальный ритм работы и сроки ввода в эксплуатацию крайне необходимого для трудящихся жилья.

Так, для дома № 56 нужно получить 552 оконных блока, 1626 дверных коробок, 1869 дверей, 500 кубометров половой доски, 10 тысяч метров наличника и 15 тысяч метров плинтуса.

На 17 марта управление местных стройматериалов выдало только 175 оконных блоков и 53 кубометра половой доски...

Нет помощи строителям города и от руководства нашего управления. Главный диспетчер управления строительства т. Гарфункель изготовляемую деревообрабатывающим заводом для строительства города половую доску раздает всем, кому угодно и не угодно, но только не нам. Ясно, что это делается не без ведома руководства управления строительства».

Далее страсти в «паблике» накаляются. В рубрике «По материалам «Сталинца» от пятого мая печатается, как бы подводя итог, обезличенная заметка «Ещё о смежниках строителей»:

«В связи с корреспонденцией «Ещё о смежниках строителей», опубликованной в «Сталинце» 26 марта с. г., и. о. начальника управления строительства т. Ермилов сообщил следующее: заметка правильно критикует работу завода стройдеталей, который в марте сорвал выполнение заказа по строительству жилого дома № 56.

За неудовлетворительную работу на руководителей конторы № 1 приказом по управлению строительства наложены строгие взыскания».

Далее негодование и поиски виноватых, по крайней мере, при строительстве дома с нашим юбиляром–кинотеатром, уходят в историю. В фондах МКУ «Норильский городской архив» мы видим акт приёмки и сдачи в эксплуатацию управления строительства «Норильского комбината» (ОТИУС) от 29.04.1953 № 186. Согласно данному документу, строительные работы были завершены в апреле 1953 года, а сам акт приёмки и сдачи утверждён 30 апреля 1953 г. Наименование объекта обозначалось как «5–этажный жилой дом № 56 — 12 кв. с кинозалом, магазином, фотоателье и часовой мастерской».

Так когда же родилась?

Начинается новая история, самого культурного жилого дома нового Норильска пятидесятых годов. В выпуске газеты «Сталинец» № 54 от 07.05.1953 выходит извещение «В новом доме» о первых жителях, открытии 1 мая 1953 года кинотеатра и первом показе фильма:

«В праздничные дни во вновь отстроенном пятиэтажном жилом доме № 56 появились первые жители. Новый дом имеет 124 благоустроенные квартиры с ванными комнатами, холодильными шкафами и удобными кухнями. Дом заселили рабочие и служащие комбината. В нижнем этаже завершается подготовка помещений магазинного типа, которые будут переданы в распоряжение торгового управления. Кроме того, наш посёлок обогатился ещё одним культурным учреждением, разместившимся в левом крыле дома, — новым кинозалом. Это одно из лучших мест отдыха. Оно хорошо архитектурно оформлено.

Первого мая в 4 часа дня кинозал гостеприимно раскрыл двери для своих зрителей. В день открытия зала трудящиеся посёлка смотрели новый фильм–спектакль по пьесе И. С. Тургенева «Нахлебник».

Так, стоп, уже третья дата первого кинопоказа и новая дата открытия кинотеатра? В анонсе говорится о кинозале, а в «Родине» их два. Можно предположить, что на 1 мая был готов только один, какой — неизвестно.

Дома Горстроя (так назывался новый Норильск в то время) принимались с многочисленными недоделками, которые в дальнейшем исправлялись, значит, и наш дом в их числе. Но в эпоху катастрофической нехватки жилья на многое закрывали глаза — лучше, к примеру, жить временно с удобствами на улице, чем в промерзающих балках, по крышу занесённых снегом. При приёмке здания в первую очередь смотрели на готовность жилья, а соцбыткульт на первых этажах был на вторых ролях. Отсюда напрашивается вывод, что строительство кинотеатра было на стадии завершения, хотя дом принят в эксплуатацию 30 апреля.

День рождения кинотеатра «Родина» следует праздновать 1 мая в 16.00? Даже конкретное время известно. Официальных документов, подтверждающих данный факт, нет, как нет таковых и по 16 октября. Обе даты взяты из газеты «Сталинец» за 1953 год.

В этих датах есть и исторический нюанс. В мае Норильск ещё был посёлком, а к октябрю подошёл в статусе города. Значит, «Родина» — первый стационарный кинотеатр города Норильска. До 1 мая 1953 года кино показывали в поселковых клубах, домах культуры, в ДИТРе или с помощью кинопередвижек.

Дни первые

Мы так много говорили о коллизиях истории, что забыли рассказать, как же выглядел кинотеатр, как жил и работал. Предлагаю начать с азбуки архитектуры и гражданского строительства Норильска — «Истории домов и людей» Станислава Стрючкова:

«Пятиэтажный дом «Родины» появился в 1953 году, став ещё одним примером добротного классицизма с элементами барокко и дав городу более 10 тысяч квадратных метров комфортного жилья. Дал бы гораздо больше, но частью квартир пришлось пожертвовать ради встроенных объектов. На первом этаже высотой более семи метров разместились важнейшие социальные объекты Норильска: магазин политической книги «Мысль» и кинотеатр «Родина», начавший свою работу 16 октября 1953 года.

Кинотеатр занимал ровно половину здания (первого этажа. — Прим. автора) и имел два зала — Красный и Голубой. В самом помещении было великолепное фойе с буфетом и любимый несколькими поколениями норильчан тёплый тамбур.

С первых дней работы новый кинотеатр стал местом паломничества. Сегодня трудно представить себе жизнь без телевизора, а в те годы кино было главным из немногих развлечений, и его популярность не ослабевала много десятилетий. Новые фильмы шли здесь первым экраном, и даже открытие в 1956 году кинотеатра «Победа», а в 1960–м широкоформатного кинотеатра им. Ленина, расположенных на той же площади, не снизило популярности «Родины».

В день 55–летия кинотеатра в 2008 году «Заполярная Правда» разыскала «...норильчанку, которая 16 октября 1953 года продала первый билетик на военно–патриотический фильм «Звезда», с которого началась история нашей «Родины». Светлана Михайловна Паршукова была принята в кинотеатр кассиром в сентябре 1953–го. Она смоленская, родилась в крещенский сочельник 1930 года». В 17 лет она со своим парнем переехала в Норильск. В будущий город Светлана влюбилась, ведь здесь «она встретила столько чистых, самоотверженных людей, горячо любивших свою советскую страну».

«А в «Родину» я пришла 23 сентября 1953 года, просто увидела где–то объявление. Кинотеатр как раз готовился к открытию, на улице уже собиралась толпа желающих попасть на первый сеанс. К двум кассам — Красного и Голубого залов — страждущие ринулись буквально по головам. Билеты стоили копейки. А вот рейтинг четверых кассиров нового кинотеатра взвился до небес. Тогда это были самые крутые женщины в городе, с которыми все хотели завести знакомство. В любом магазине предлагали дефицит, но покупать особенно не на что было, ведь зарплата у кассира была крошечная. Но это всё же было не в счёт, потому что распирала гордость — «Я РАБОТАЮ В «РОДИНЕ!», — вспоминала Светлана.

Вот что писала 16 октября 2008 года в статье «Королева кассы» корреспондент «Заполярки» Ирина Даниленко:

«Светлана с искренней благодарностью вспоминает свой родинский коллектив, в основном женский. Показывает мне старую фотографию первых лет «Родины»: одни красавицы в скромных нарядах, а в центре — первый директор в трогательных белых валеночках — Антонина Смолькова. По воспоминаниям нашей героини — строгая, но справедливая. Рядом с ней на снимке — старший кассир Ванда, контролёры Мария Перевезенцева, Лида Сойкина, кассир Оля... Все фамилии уже не вспомнить. Женский коллектив — будь здоров! А мужчины? Так те трудились в святая святых — в двух киноаппаратных. Сеансы шли с восьми утра до позднего вечера. Кино смотрел весь город. Но за ударный труд на первых порах премий не давали».

Читатели с благодарностью откликнулись на материал Ирины. На форуме сайта «Заполярной Правды» (да, был такой) читаем:

«Спасибо за статью и поздравления ветеранам норильского кино! Здоровья вам и внимания от городской власти!»

Конечно, открытие настоящего большого кинотеатра, да ещё с названием (до него все учреждения соцкультбыта носили сугубо функциональные названия с добавлением номера — магазин, детский сад, аптека, ателье, парикмахерская), с двумя необыкновенными залами, Красным и Голубым, в один из которых вела роскошная широкая лестница из непривычно просторного вестибюля, стало праздником для всех норильчан. Кинофильмы тогда выходили не так часто, и каждая новая киноафиша становилась городским событием. А какое столпотворение было у касс во время школьных актировок! Для похода в кино никакие погодные условия в расчёт не брались. Что ещё замечательного было в этом кинотеатре? Буфет из ресторана с песочными пирожными и газировкой и портреты советских киноартистов на стенах фойе каждого зала».

Интересный случай описан в уже упомянутой выше книге Станислава Стрючкова «История домов и людей»:

«Эту историю рассказал нам Яков Желнин, известный в Норильске 1940–1950–х годов как Яшка Кино. Он был одним из немногих специалистов—киномехаников и готовил кинотеатр «Родина» к открытию и показу первого фильма «Звезда». Накануне торжественного дня к нему подошли представители уголовного мира и предложили организовать показ для «передовиков производства», отличившихся на строительстве здания.

Понимая, что кино надо крутить для блатных авторитетов и отказаться не получится, Яков поставил условие: только ночью и только для малого круга лиц, чтобы никто ничего не знал. Он обещал, что в 3 часа пополуночи начнёт демонстрировать фильм якобы для проверки работы аппаратуры и «не заметит», есть ли кто в зале или нет. А зрители уж пусть сами окажутся на этом сеансе, как смогут, минуя охрану и запоры. Урки обещали, что в зале к назначенному времени появятся 7–8 «уважаемых людей», которые бесшумно исчезнут после сеанса.

Ровно в три Яков запустил первую бобину с фильмом «Волга–Волга». В зале действительно стояла мёртвая тишина: даже самые смешные моменты фильма не нарушали этого молчания. «Наверное, не пришёл никто», — подумал киномеханик, как вдруг страшный грохот сотряс новое здание.

Раздались сдавленные крики. Включив свет, наш герой увидел из окна кинобудки потрясающую картину: в переполненном зале среди строительной пыли копошились люди, ругаясь шёпотом. Оказывается, непостижимым образом в зал набилось гораздо больше людей, чем он мог вместить, и тогда наиболее отчаянные разместились на строительных лесах вдоль стен, которые должны были убрать только утром. Они смотрели фильм стоя, тесно прижавшись друг к другу, деревянные конструкции не выдержали и упали...»

Результат бюрократии?

Всё же история — коварная штука. Палок в колёса подкинул Приказ Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края № 560 от 05.09.2016. Он определил состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки центра» 1940–1960 гг. (г. Норильск, Ленинский пр., пл. Октябрьская и Гвардейская), включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Согласно приложению к Приказу в перечне объектов культурного наследия, входящих в данный ансамбль, в пункте 8 значится «Дом жилой с кинотеатром «Родина», 1954 г. Адрес объекта — Ленинский пр., 7. Таким образом, данный Приказ определил годом постройки дома 1954–й.

В Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ, в разделе VI учётной карты объекта «Ансамбль застройки центра. Дом жилой с кинотеатром «Родина» содержатся следующие исторические сведения:

«Объект был построен в составе ансамбля застройки исторического центра города Норильска. Его возведение осуществлялось на основании генплана города Норильска, разработанного группой специалистов во главе с архитектором Витольдом Станиславовичем Непокойчицким к концу 1940 г., утвержденного МВД СССР в 1950 г.

Здание возведено на участке застройки между Гвардейской площадью и улицей Павлова. Проектирование объекта связано с именами известных норильских архитекторов В. С. Непокойчицкого и Л. В. Миненко. Объект был спроектирован и построен как многоквартирный жилой дом с размещением в помещениях первого этажа кинотеатра «Родина» с двумя кинозалами. На первом этаже также располагались ателье, магазин «Мысль», лаборатория Института полярной медицины.

В 2013 году при проведении государственной историко–культурной экспертизы «Ансамбля застройки центра» выявлена дата строительства — 1954 год. Данные о времени строительства были основаны на документах архива филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — федеральное БТИ по Красноярскому краю».

Основанием для установления года строительства здания в ходе вышеупомянутой экспертизы в 2013 году стали: справка объекта от 03.05.2012 № 300–722, содержащая информацию о датировке, авторах проекта, использовании и ремонте, подготовленная управлением по делам культуры и искусства администрации Норильска; выписка из адресного реестра муниципального образования город Норильск от 29.03.2012 № 190–720/5.

Запрос администрации кинокомплекса «Родина» в управление по градостроительству и землепользованию администрации города Норильска от 30.07.2019 № 01–12/854 позволил выяснить, что адресный реестр муниципального образования город Норильск формировался путем сбора информации из разных источников. Уточнить, какой именно документ послужил основанием для внесения данных о годе постройки здания, в настоящее время не представляется возможным.

Таким образом, протокол третьей сессии Норильского городского Совета депутатов трудящихся Красноярского края от 25.12.1953 и сохранившиеся в архивах печатные СМИ тех лет свидетельствуют о том, что в 1953 году кинотеатр «Родина» уже начал свою работу. Следовательно, и само здание, в котором он расположен, стало функционировать ранее 1954 года.

И директор у кинотеатра уже был. Сохранился протокол третьей сессии Норильского городского Совета депутатов трудящихся Красноярского края от 25.12.1953, повесткой которого стали «меры улучшения работы культурно–просветительских учреждений города». Одним из содокладчиков в документе значится первый директор кинотеатра «Родина» тов. Антонина Смолькова (назначена Приказом № 1 по кинотеатру «Родина» от 21 июля 1953 г.). Она же в те годы была председателем постоянной комиссии городского Совета по культурно–просветительской работе.

По результатам официальных запросов в Норильский городской архив, архивную службу Заполярного филиала «Норникеля», Музей Норильска и Центральную библиотечную систему официальных документов, подтверждающих точную дату (число и месяц) открытия кинотеатра «Родина», не обнаружено.

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В статье использованы материалы фондов Музея Норильска, научной библиотеки Музея Норильска, Центральной библиотечной системы Норильска, Норильского городского архива, кинокомплекса «Родина» и газеты «Заполярная Правда».

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Продолжение следует. Начало в № 2 от 13 января 2023 года.