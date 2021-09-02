По указу президента в сентябре пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

Напомним, эти средства предназначены для граждан, получающих страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Как сообщили в Пенсионном фонде, уже сегодня деньги начнут поступать на счета пенсионеров. Гражданам, получающим пенсию через «Почту России», а также проживающим в домах-интернатах или находящимся в местах заключения, единовременные выплаты выдадут в тот же день, что и пенсию. В случае если пенсионер не сможет получить выплату в сентябре, деньги ему будут доставлены в следующем месяце или позже - в зависимости от конкретного случая. Также в ведомстве отметили, что если пенсионер не получил средства, то ему необходимо подать обращение в ПФР. Это можно сделать по телефону контакт-центра: 8 800 600 04 18 или через онлайн-приёмную на сайте Фонда. Пенсионеры могут также обратиться в ближайшую клиентскую службу или управление ПФР либо отправить им письмо по почте. Специалисты Фонда зарегистрируют обращение, проверят наличие права на выплату и проинформируют пенсионера о результатах. Гражданам, являющимся получателями одновременно двух пенсий, одна из которых выплачивается ПФР, единовременную выплату тоже предоставит Пенсионный фонд России. Если пенсию выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую выплату. Более подробную информацию о выплатах можно получить на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/payment_to_pensioner.