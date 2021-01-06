По вине пьяного водителя на кайерканской дороге произошло ДТП. Пострадала семья с детьми

По предварительным данным, вчера на 18-м километре автодороги Норильск-Алыкель столкнулись две иномарки. «Мерседес» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой».

Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, в результате аварии водитель и пассажиры «Тойоты» - трое взрослых и двое детей (одному 10 лет, другому - 4 года) - получили травмы различной степени тяжести.

Виновник аварии с места происшествия скрылся. Но его быстро нашли и задержали. 35-летний мужчина оказался нетрезв.

Следственным отделом ОМВД России по Норильску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Предполагаемый виновник дорожного происшествия задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время состоится судебное заседание об избрании для него меры пресечения. Полицейские будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.