По вопросам частичной мобилизации на горячую линию поступило более 15 тысяч звонков

Чаще всего жители региона спрашивают о возрастных ограничениях и военно-учётных специальностях, подлежащих мобилизации, уточняют сроки предоставления региональных выплат мобилизованным, задают вопросы, связанные с отсрочкой на основании медицинских показателей, а также о льготах и социальной помощи семьям мобилизованных.

Единый контакт-центр Красноярского края 122 работает ежедневно в круглосуточном режиме. Проконсультироваться с оператором можно с 8.00 до 22.00. В ночное время с ответами поможет система искусственного интеллекта – голосовой помощник Александра. Она автоматически распознает ключевые слова и отвечает на часто задаваемые вопросы, например, контакты военкоматов, кто подлежит или не подлежит мобилизации в первую очередь, куда обратиться при обжаловании решений районных военкоматов.

Также получить ответы по теме частичной мобилизации можно на официальном портале «Объясняем.рф» или через чат-бот сайта. Все вопросы, отправленные через цифрового помощника, передаются напрямую в Минобороны РФ, ответы оперативно добавляются в базу знаний системы. Найти чат-бота можно в популярных мессенджерах Telegram, Viber и ВКонтакте.