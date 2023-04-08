По живым не плачут

Жизненные уроки

О том, что муж отправится на СВО, семья Лейсан узнала в 8 часов вечера 29 сентября, а отправка должна была состояться буквально на следующий день. Времени на то, чтобы переварить такое известие, не было, ночь прошла в спешных сборах, к которым подключились родственники и друзья. Проводив супруга на благородную миссию — защищать Родину, Лейсан стала решать бытовые вопросы.

– В первую очередь был страх — смогу ли обеспечивать семью, ведь муж уехал, а он главный кормилец. В этой ситуации помогли край и город, деньги, которые они выделили, пришлись очень кстати. В плане быта было не так сложно, был опыт — я ездила в отпуск с детьми одна, поэтому было не так сложно перестроиться. А вот привыкнуть к тому, что любимого человека нет рядом, тяжело, — рассказывает супруга мобилизованного.

Большую моральную поддержку женщине оказывают родители и родственники супругов, в семейном кругу все очень заботятся друг о друге. Муж Лейсан прошёл в своё время срочную службу и в этот раз своих мужских обязанностей избегать не собирался, сказал: «Если вдруг призовут — пойду». Сама Лейсан относится к ситуации философски:

– Всё происходящее морально тяжело, но если смотреть на ситуацию глобально, то он, скорее всего, там нужнее, и это испытание дано для чего–то, он проходит какие–то свои жизненные уроки, а я здесь — свои. Он очень спокойный и заряжает спокойствием и уверенностью всех вокруг, а там это очень важно, — делится Лейсан.

В те редкие моменты, когда супругам удаётся пообщаться, Лейсан старается рассказать мужу больше хорошего о детях, ведь он их очень любит и постоянно спрашивает, как у них дела. Знание того, что у семьи всё в порядке, даёт защитнику силы выполнять свой нелёгкий долг. Не обходится и без тех слов, которые стали классикой фронтовых писем, но от того не потеряли своей актуальности: жена героя неустанно повторяет ему, что он храбрый, смелый и что семья его любит и ждёт.

– Участвуя в этой акции, я хочу поддержать мужа, — признаётся она. — Я изначально спросила у него разрешение, потому что он не любит выставлять свою жизнь напоказ, и его нет в соцсетях. Но в этот раз он сказал мне: «Конечно, участвуй, ты же жена героя». Я верю, что с мужем будет всё хорошо, что он вернётся домой живым и здоровым. Моя бабушка всегда говорила: «Над живыми людьми не плачут». Поэтому пока человек жив, надо быть оптимистичной, верить, молиться и ждать. Мы регулярно ходим в мечеть, просим муллу, чтобы он помолился за мужа, а по вечерам я и родственники совершаем дуа (личная молитва мусульманина). Вера очень помогает, даёт силы.

Главное — верить

История Елены началась 3 октября. Она была на работе, когда позвонил муж и сказал: «Мне пришла повестка». Как и подобает настоящему мужчине, бегать от мобилизации он не собирался. Елена с супругом в тот момент не были женаты, свадьба была только в планах. В этой ситуации им помогла администрация города.

– Я всегда хотела скромную свадьбу, без помпы и гуляний — просто спокойно расписаться, и всё, — рассказывает Елена. — Однако я не ожидала, что всё так обернётся. Несмотря на то что был понедельник, а загс в этот день официально не работает, нас и ещё одну пару, в которой мужчина также отправлялся на СВО, зарегистрировали.

Отправка была назначена на 4 октября, поэтому несмотря на переживания и слёзы, супруги провели весь день в сборах. До этого им доводилось провожать мобилизованных знакомых, и Елене было страшно представить, что теперь придётся провожать мужа. Когда она осталась одна, сложнее всего было справиться со своим психологическим состоянием — любимого мужчины очень не хватало. Пришлось снова привыкать самой со всем справляться. Муж отводил ребёнка в садик, когда мог, помогал по дому, стирал и пылесосил.

Конечно, Елену очень поддерживают друзья и родственники, но больше всего она ждёт звонка от мужа:

– У нас каждый разговор заканчивается обещанием, что он вернётся живым и невредимым. Ведь что ты говоришь, то вселенная и слышит, поэтому по–другому быть не может! Я его так и настроила, объяснила: даже если ты сомневаешься в этом, все равно в это поверишь, повторяя эти фразы каждый день. Говорю, что жду его дома, скучаю и очень им горжусь. Я его сразу попросила рассказывать всё — и хорошее, и плохое. Если он чем–то недоволен, сталкивается с какими–то трудностями, нервничает, ругается, я стараюсь его просто выслушать, а потом успокоить. Кто его ещё поддержит, если не я?

Елена решила поучаствовать в фотопроекте, потому что искренне считает, что мужчины, отправившиеся защищать рубежи Родины, — герои, ежечасно рискующие жизнью и здоровьем.

– Каждый вечер, вернувшись с работы, я молюсь. Мне дают силы вера и надежда на то, что он скоро вернётся домой живым и здоровым. Ради него я не падаю духом, — признаётся наша героиня. — Очень хочется, чтобы он вернулся летом, а ещё больше хочется, чтобы всё это скорее закончилось и матери и жёны не страдали.

Для семьи ты герой!

История мобилизации мужа Екатерины, с одной стороны, очень интересная, а с другой — очень грустная. Повестка пришла по месту прописки, а супруги живут в съёмной квартире. Ранним утром, когда Екатерина собиралась на работу, а муж отдыхал после ночной смены, ей позвонила свекровь и сказала, что принесли повестку. Сначала женщина не могла поверить, что это реальность, кроме слёз не было ничего, и казалось, что это неуместная шутка. Потом в какой–то момент ей пришлось взять себя в руки, потому что нужно было готовиться к отправке супруга, благо они оказались в числе тех, кому на сборы выпало несколько дней.

– Когда, подъезжая к ГЦК, мы увидели колонну автобусов, сердце сжалось, я не могла говорить, а ведь нужно было успокаивать свекровь. Это было тяжело, что мы тогда испытывали — словами не передать. Даже сейчас, когда смотрю видео с отправки, слёзы наворачиваются, — делится Екатерина.

Буквально с того дня, как муж уехал, начались сложности: сгорел телевизор, да остальные бытовые вопросы пришлось решать самой. Первое время для Екатерины это было сложно, учитывая её эмоциональное состояние.

– Всё это пришлось пережить самой и при этом держать лицо, ведь родственники чувствуют моё настроение и тоже расстраиваются. Сейчас мы поддерживаем друг друга — если я взгрустнула, семья говорит: «Ну–ка, соберись!» Если им тяжело, то я успокаиваю: «Прекращайте, слёзы ни к чему, всё будет хорошо!» — рассказывает Екатерина. — Ещё я общаюсь с жёнами других мобилизованных ребят, мы вместе гуляем, созваниваемся, подбадриваем друг друга. Поддержку я нахожу и в церкви. Раньше я туда почти не ходила, а сейчас пару раз в неделю — стабильно, вера и молитва — это то, что помогает сохранить внутренний покой.

– Я давно хотела, чтобы эта акция дошла до нашего города, — признаётся Екатерина. — Потому что внимания достойны все — как участники СВО, так и их семьи, поэтому когда проект пришёл в наш город, я сразу написала организатору, что хочу принять в нём участие. Сначала муж не слишком проникся моим решением, говорил: «Зачем? Я ведь не герой». А я ему отвечала: «Для нашей семьи ты герой!».

Вот такие трогательные письма Екатерина пишет своему мужу:

«Здравствуй, родной!

Снова пишу тебе весточку. Дома всё хорошо, твои мама с папой в порядке, не болеют, передают тебе огромный привет, у нас с котейкой всё тоже хорошо, отвлекаюсь работой. Безумно тебя не хватает, я очень сильно скучаю, каждый день молюсь за тебя, чтобы скорее всё закончилось... Ты снишься мне каждую ночь, по утрам просыпаться не хочется.

Ты, пожалуйста, береги себя, мой хороший, не болей и не грусти, я верю в то, что скоро ты вернёшься живой и невредимый, и всё снова будет хорошо, снова будет как раньше, даже лучше.

На этом заканчиваю писать, очень жду твоего звонка и тебя.

Я тебя люблю, скучаю. Жена»

Героям тоже нужна поддержка

Уникальный проект зародился В Самаре и уже приобрел федеральный масштаб. Идея принадлежит Екатерине Колотовкиной, супруге командующего Второй армией. Первая фотовыставка открылась в Самаре 2 сентября 2022 года. Суть акции в том, что жёны участников СВО фотографируются в кителях супругов и делятся трогательными строчками из писем, адресованных мужьям. Стоит отметить, что в проекте также могут принять участие матери, отцы, сёстры и дети военнослужащих.

Организатором акции «Жена Героя» в Норильске является фотограф Сергей Севрюгин. Большую часть жизни он работал парикмахером и активного участия в общественной жизни не принимал, но на рубеже 2014–2015 годов Сергей пересмотрел свои взгляды, видя, в какой политической ситуации находится Родина и что происходит вокруг.

Участницами фотопроекта «Жена Героя» стали уже 25 норильчанок. В планах у Сергея Севрюгина — создать фотоальбом с жёнами защитников Родины, подобный тому, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил президенту России Владимиру Путину, а также провести выставку фотографий. Стартовал проект на общественных началах, сейчас же помощь оказывают не только общественники. К примеру, Дворец творчества детей и молодёжи предоставил помещение для проведения фотосъёмок. Сергей считает, что в этом благородном деле помогла бы системная поддержка городских властей, это позволило бы значительно расширить акцию.