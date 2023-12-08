Чтобы обеспечить наших бойцов необходимым количеством изделий, нужны помощники. Для каждого желающего найдётся работа — ставить рамки, нарезать заготовки, плести сети и костюмы. Те, кто не может приходить в храм по состоянию здоровья, могут делать что–то полезное дома. Даже ребёнок способен внести свой вклад в победу. Так, две школьницы за семь часов изготовили маскировочную сеть размером три на два метра.

К норильчанам с призывом помочь в благом деле обратился глава Норильска Дмитрий Карасев:

– Маскировочные изделия на передовой — на вес золота. Помимо того, что эти сети защищают жизни и технику, для бойцов это ещё и символ заботы. При передаче гуманитарного груза наши парни всегда сердечно благодарят за них. Отрадно, что норильчане всех возрастов приходят в мастерскую по зову сердца, помогают после работы, после школы, отрывают время от своего отдыха. Помощь волонтёрам всегда нужна, даже потратив всего час–два в неделю, можно внести значимый вклад в большое дело.

На днях я побывал в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, что на ул. Мира, 6, и принял участие в плетении маскировочных сетей. К слову, процесс плетения приятный, успокаивающий, особенно в такой тёплой компании.

Волонтёрам я передал ткани, фурнитуру и специальный материал — спанбонд нужных в это время года оттенков опавшей листвы, земли, мокрого снега. Рулона хватит на изготовление порядка 150 сетей разных размеров. Удалось найти и заказать уже порезанный на ленты спанбонд. Это в разы ускорит процесс и сэкономит силы.

От всех наших бойцов и от себя лично благодарю за этот кропотливый труд всех волонтёров и тех, кто им помогает.

Мастерские открыты:

– в Центральном районе — в храме на ул. Мира, 6, с 08.00 до 20.00 ежедневно;

– в Талнахе — в храме на ул. Бауманской, 7, с 08.00 до 20.00 ежедневно;

– в Кайеркане — в храме на ул. Первомайской, 20, с 10.00 до 20.00 ежедневно.