Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2021» стал преподаватель русского языка и литературы

Наша героиня Наталья Гармашова считает, что в современном мире информационных технологий очень важно уметь правильно, грамотно и хорошо говорить, а для этого необходим богатый словарный запас, который невозможно сформировать без чтения книг. Не менее важно красиво и грамотно писать.

- Мой путь в профессию не был долгим, – говорит Наталья Гармашова. – В школе я всегда заслушивалась на уроках литературы. Учитель рассказывала настолько интересно и увлекательно, что мы забывали дышать. Всегда было много творческих заданий. Любовь к литературе и выбор будущей профессии, по сути, определил мой учитель-предметник. После школы я поступила в Красноярский государственный педагогический университет, закончила его с отличием. Несколько лет проработала учителем и замдиректора по учебно-воспитательной работе в одной из Красноярских школ, а потом приехала на Север. Для меня профессия учителя – это призвание, возможность преподавать свой предмет школьникам интересно и нескучно, увлекая их возможностью творить и размышлять.

На Север Наталья Викторовна приехала в 2017 году и сразу пришла в гимназию № 1 учителем русского языка и литературы. В профессии педагог с 2001 года и расставаться со школой пока не планирует. Человек-зажигалка, она заряжает и наполняет своей энергией всех, кто её окружает. В результате урок превращается в некое театральное действо, в котором каждый играет свою роль, кроме того урок носит прикладной характер. Так, при изучении пьесы Николая Гоголя «Ревизор» проводится параллель с современными профессиями, востребованными на сегодняшнем рынке труда. И не случайно в канве урока появляется медийное лицо Елена Летучая со своим «Ревизорро». А вообще, каждый урок проходит по-разному. Иногда это деловая игра, может быть групповая работа с использованием интерактивного ресурса, может быть диалог, монолог или формат дискуссии. На уроках дети раскрывают свои новые черты характера и стороны личности. Суждения детей, их оценка и творческая работа – это то, ради чего трудится педагог.

Отлично учитель помнит и свой первый урок литературы. Он проходил в одном из пятых классов красноярской школы. Дети всегда встречают новых педагогов с интересом, особенно молодых, и не упустят возможности проверить их на прочность и стрессоустойчивость. Наталья Викторовна говорит, что без этого тоже никак, поскольку такие моменты и позволяют в перспективе наладить контакт с учениками. Хорошие отношения со своими первыми учениками поддерживаются по сегодняшний день.

- Каждый школьный возраст прекрасен по своему, – поясняет учитель. – В среднем звене, с пятого по седьмой класс дети очень непосредственные, живые и открытые. По ним сразу видно, что им нравится, а что нет. Старшеклассники ведут себя взрослее, они взвешивают каждое своё слово и предпочитают несколько раз подумать, прежде чем что-то сказать. Подходят к диалогу с ответственностью взрослых, стараются грамотно формулировать свою мысль и применять те знания, которые в них вкладывались на уроках. Каждый возраст уникален по-своему. Не любить детей нельзя.

Согласитесь, что литература преподаётся не ради самого предмета, а ради знаний. Именно в произведениях мы черпаем тот материал, который можно использовать в повседневной жизни.

Изначально преподаватель не планировала подавать свою кандидатуру для участия в конкурсе, но потом всё же решила заявить о себе как о педагоге. К тому же участие в конкурсе предполагает более высокие требования к квалификации и творческому потенциалу учителя. В каком-то смысле – это новая высота для педагога, возможность поделиться своим опытом и стимул развиваться профессионально в дальнейшем.

Впереди региональный этап конкурса «Учитель года-2021», который ориентировочно пройдёт в Красноярске в конце марта, и у норильчан есть повод держать кулачки за своего педагога.