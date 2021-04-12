Победители конкурса «Твой ход» получат в подарок от «Норникеля» поездку на плато Путорана

Конкурс будет проходить в четыре этапа, после которых будет определено 200 победителей. Все они получат грант в размере одного миллиона рублей на обучение в магистратуре, запуск и развитие своего стартапа или на улучшение жилищных условий, а также смогут отправиться в большое путешествие по России.

Кроме этого, для победителей финала по итогам каждого этапа конкурса предусмотрено огромное количество призов от партнёров - крупнейших российских компаний. Одним из них и выступает компания «Норникель».