Победители конкурса «Твой ход» получат в подарок от «Норникеля» поездку на плато Путорана
Победители конкурса «Твой ход» получат в подарок от «Норникеля» поездку на плато Путорана
Конкурс «Твой ход» - одно из самых масштабных состязаний среди студентов в России. Принять участие в нём могут студенты, обучающиеся на бакалавриате (1-3 курсы) и специалитете (1-4 курсы).
Конкурс будет проходить в четыре этапа, после которых будет определено 200 победителей. Все они получат грант в размере одного миллиона рублей на обучение в магистратуре, запуск и развитие своего стартапа или на улучшение жилищных условий, а также смогут отправиться в большое путешествие по России.
Кроме этого, для победителей финала по итогам каждого этапа конкурса предусмотрено огромное количество призов от партнёров - крупнейших российских компаний. Одним из них и выступает компания «Норникель».