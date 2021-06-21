Победители конкурса «Новые имена» отправились в Суздаль

Музыканты Лидия Боброва, Станислав Коломиец и художники Елизавета Швецова и Ирина Козлова стали лучшими во Всероссийском конкурсе «Новые имена» в прошлом году, но тогда отправиться в заслуженное путешествие помешала пандемия. Участие в школе для победителей бесплатное, а оплату дороги до места отдыха и обратно на себя взял муниципалитет. Сопровождает норильскую делегацию Эльвира Попайло, преподаватель Талнахской детской школы искусств. В рамках творческой смены она пройдёт курсы повышения квалификации.

В Норильске проведение конкурса «Новые имена» стало возможным благодаря общим усилиям администрации города, Агентства развития Норильска и компании «Норникель».