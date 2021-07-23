Победители X-WATERS Plateau Putorana получили заслуженные награды

Напомним, что на озере Лама состоялся заплыв в рамках чемпионата мира по плаванию в открытой воде. В нём приняли участие пловцы из разных городов страны: Иван Гордейчук, Вероника Ксенафонтова, Федор Трухин, Ольга Суркова, Антон Зайцев, Елена Турчина, Максим Миронов, Сергей Арефьев, Александр Воробьев, Дмитрий Могилев, Юрий Энгельгардт, Ольга Гапонова и Олег Пилюгин. Норильчане взяли верх на всех четырёх дистанциях: 50, 100, 1000 и 1852 метра.

Награждение прошло в Агентстве развития Норильска. Анастасия Король, руководитель направления "Развитие туризма", вручила победителям дипломы, отметив, что проект X-WATERS Plateau Putorana станет ежегодным.

"На подготовку к следующему заплыву у нашей команды будет более полугода. Тренировки в холодной воде начнутся ориентировочно в конце сентября. Проводить их будут местные моржи и приглашённые тренеры по плаванию. Мы рассчитываем, что состав нашей команды увеличится до 50 человек. Сильнейшие норильские спортсмены смогут представлять Таймыр не только на домашних, но и на выездных заплывах, например, на X-WATERS в Териберке и на Байкале", - рассказала она.

Провести X-WATERS на Таймыре удалось благодаря участию Агентства развития Норильска и поддержке компании "Норникель".