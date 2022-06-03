Победителями предварительного партийного голосования в Норильске стали шесть участников проекта «ПолитСтартап»

В проекте участвуют молодые люди и девушки от 19 до 35 лет. Среди них — студенты, производственники, предприниматели, медики и работники культуры, общественники, волонтёры, спортсмены. В соответствии с решением местного политсовета партии на выборы будут выдвинуты кандидаты, набравшие максимальное количество голосов избирателей: лидер местных молодогвардейцев Владислав Завгородний, медсестра Норильской межрайонной больницы № 1 Анастасия Савичева, два представителя ООО «Норильскникельремонт» — инженер Ольга Балакшина и начальник управления Артур Катаев, член местного политсовета партии Роман Потапенко и библиотекарь ЦБС Исмаил Байрамов.

2 июня участники проекта собрались, чтобы обсудить итоги предварительного голосования, планы на лето и возможности помощи партии в проведении предстоящей избирательной кампании. «Отрадно, что в этом году в предварительном голосовании приняли участие около 30 молодых людей — это почти 40% от общего количества его участников. Они вместе с нами формируют кандидатский корпус профессионалов, готовых строить будущее города. Приходит время сильных молодых политиков. Мы рассчитываем на то, что 11 сентября подтвердим лидерские позиции на выборах в горсовет, молодёжь станет драйвером избирательной кампании, а впоследствии — активными и эффективными депутатами», — отметил секретарь местного отделения «Единой России», спикер Норильского горсовета Александр Пестряков.