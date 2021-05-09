Победный марш

Сколько было парадов?

Мало кому известно, но парадов Победы в 1945 году было аж четыре. Все мы знаем и помним о параде на Красной площади в Москве 24 июня. Но первым был парад советских войск в Берлине. Он состоялся 4 мая 1945 года у Бранденбургских ворот, принимал его военный комендант Берлина генерал Николай Берзарин. После подобные мероприятия проводились ещё три раза. По возвращении из Москвы Георгий Жуков как командующий группой советских войск в Германии предложил командующим гарнизонов союзных оккупационных войск провести совместный парад в ознаменование завершения Второй мировой войны. Предложение было принято. Парад в Берлине устроили 7 сентября 1945 года. От каждой нации участвовали сводный полк в тысячу человек и бронетанковые части. Третьим парадом 1945–го стал Парад Победы советских войск в Харбине 16 сентября. Последним стало мирное шествие, устроенное 12 августа на Красной площади — парад физкультурников также приурочили к победе в войне.

Как отбирались участники

Для участия в Параде Победы личный состав отбирался с особой тщательностью. И хотя изначально возглавлять парадные колонны должны были командиры, проявившие особую доблесть и мужество в бою, в процессе отбора боевые заслуги всё же отошли на второй план. В первую очередь смотрели на возраст и рост. В архивах сохранились документы, где говорилось, что идущие по Красной площади участники парада должны максимально соответствовать облику воина–победителя, а именно: возраст — не старше 30, рост — не менее 176 см. Но не обошлось и без исключений. Так, согласно легенде, когда Сабира Ахтямова, Героя Советского Союза, истребителя танков, имевшего рост 164 см, командир решил от парада отстранить, герой возмутился: «Как под танки лезть — так хорош, а как на парад — так мал ростом?!». Это услышал генерал и дал команду оставить Ахтямова среди участников парада. Был ли подобный разговор — доподлинно неизвестно, но подрывник на параде шёл в общем строю — это факт.

Знамя победы и ещё одно исключение

Многие готовы поклясться, что видели на кадрах хроники этого события «то самое» Знамя Победы водружённое над поверженным Рейхстагом. На самом деле его на параде не было. Изначально, конечно, планировалось пронести его по Красной площади, и делать это должны были именно лейтенант Берест, младший сержант Кантария и рядовой Егоров, водрузившие его на купол Рейхстага, а также командир батальона Неустроев. Однако в ходе подготовки выяснилось, что у боевой пехоты не хватает навыков строевой подготовки.

Кроме того, Неустроев, которому как старшему по званию доверено было нести знамя, имел ранение ноги. Поэтому ему было физически очень трудно заниматься строевым шагом по несколько часов в день. Жуков, увидевший, что группа знаменосцев явно не дотягивает до уровня сводных полков по своей подготовке, принял решение вообще не выносить знамя на парад. Поскольку передача знамени людям, не имевшим отношения к его водружению над Рейхстагом, была бы явной несправедливостью.

Лоскуток на память

Не раз возникал вопрос: почему у Знамени не хватает полосы длиной 73 и шириной три сантиметра, ведь полотнища всех штурмовых флагов нарезались одного размера? Есть две версии. Первая: полоску оторвал и взял на память 2 мая 1945 года бывший на крыше рейхстага рядовой Александр Харьков, наводчик «катюши» из 92–го гвардейского миномётного полка. Вторая версия: знамя хранилось в политотделе 150–й стрелковой дивизии, где в основном работали женщины, которые при мобилизации летом 1945 года решили оставить себе сувенир на память — отрезали полоску и поделили на кусочки. Эта версия наиболее вероятна, так как в начале 1970–х в Музей Советской Армии пришла женщина, рассказала эту историю и показала свой лоскуток.

Вражеские стяги

В рамках подготовки парада решено было провести торжественное низложение знамён противника. Только протокола подобного мероприятия в Советском Союзе не существовало. Выйти из положения помогли историки. Церемонию частично списали с подобных шествий, проводившихся ещё в Римской империи. Оттуда взяли сложные перестроения, которые совершали римские легионы на марше. А сама процедура публичного низложения была позаимствована у великого полководца Александра Суворова, в войсках которого был ритуал «небрежения не к неприятелю, а к его поверженным военным отличиям».

Известно также, что когда появилась идея пронести 200 вражеских знамён на параде, оказалось, что трофейных штандартов не так уж и много. В результате был отдан срочный приказ собрать их по всей Германии. Из 900 собранных комиссия и отобрала две сотни «позорных» знамён. И тут произошла забавная штука. Среди них затесались и исторические знамена ещё кайзеровского периода и прусской королевской армии 1860–х годов. Скорее всего, их выбрали именно из–за внушительности и замысловатого внешнего вида.

Вообще, с этим событием связано немало мифов. Главный из них гласит, что штандарты бросали на специальный деревянный помост, который впоследствии был предан огню, «дабы мерзость гитлеровская не касалась земли русской». Однако на кадрах хроники отчётливо видно, что знамёна укладывали на обычную брусчатку на Красной площади.

А вот другой миф имеет под собой веские основания. Солдаты, которых отобрали для участия в «позорной процедуре», наотрез отказывались мараться о фашистские знамёна. В итоге организаторы парада всё–таки договорились со «счастливчиками», пообещав, что им будут выданы специальные толстые перчатки, которые впоследствии сожгут. А теперь о фактах. Перчатки действительно были, но их наличие прописано в уставе. Кроме того, среди архивных документов, связанных с парадом, нет ни одного, где бы упоминалось уничтожение 200 пар кожаных перчаток — между прочим, на тот момент довольно дорогого предмета гардероба. Скорее всего, данный миф родился не на пустом месте — солдаты вполне могли сжечь свои перчатки, но это было их личное решение, а не спланированный акт.

Ещё одно распространённое убеждение гласит, что первым к ногам победителей пал личный штандарт Адольфа Гитлера. Это заблуждение появилось ещё в советское время. И действительно, на снимках и кинокадрах присутствует знамя с именем и фамилией фюрера, только принадлежало оно не Гитлеру, а танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». А вот личный штандарт самого Гитлера так и не удалось обнаружить.

«Падение» вождя

Главной загадкой Парада Победы 1945 года был и остаётся вопрос: почему его принимал не Сталин, а его заместитель Маршал Советского Союза Жуков? В своих мемуарах Георгий Константинович писал, что Сталин лично передал ему это право, сославшись на возраст. Кроме того, левая рука вождя плохо функционировала, что затрудняло управление лошадью. Со временем эти два факта породили легенду о том, что Сталин хотел принять парад и даже оседлал скакуна на тренировочном манеже, но рухнул вниз, как только лошадь тронулась. В результате он, якобы, отказался от этой идеи. Были ли в реальности попытка объездить скакуна и падение или это просто байка — сейчас сказать сложно.

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Собака вождя

Одна из легенд — история о Джульбарсе, собаке–сапёре, которая обнаружила 7468 мин и более 150 снарядов. Пёс был награждён медалью «За боевые заслуги». Это единственный случай за время войны, когда собака удостоилась боевой награды. Незадолго до парада Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин распорядился так: «Пусть эту собаку пронесут на руках по Красной площади на моём кителе...». И в день Великого Парада, когда в строю у ноги каждого солдата шла собака–миноискатель, «рубил строевым» и командир 37–го отдельного батальона разминирования майор Александр Мазовер, неся Джульбарса с забинтованными лапами и гордо вскинутой мордой возлежащего на кителе генералиссимуса.

Такая героическая собака–сапёр и правда была, однако никаких документальных подтверждений её присутствия на параде не существует.

Фонтан победителей

Кто бы мог подумать, что в 1945–м на лобном месте Красной площади стоял... фонтан. Установили его к параду. Он состоял из четырёх каскадов и вертикальных струй в основании, расположенных кольцом. По внешнему периметру он был украшен цветочными корзинами и травяными венцами. В ночное время фонтан освещался. Говорят, что идея принадлежала Иосифу Сталину. Фонтан был установлен к 24 июня 1945 года, а после парада – демонтирован.

В общем и целом

Парад Победы длился 2 часа 9 минут. В нём приняли участие более 40 тысяч военных и более 1800 единиц боевой техники, около ста фотографов и кинооператоров фиксировали происходящее. Изначально всё снималось на цветную кинопленку, однако из–за смены погоды многие кадры оказались забракованы по цвету, и при монтаже полной версии их сделали чёрно–белыми, а из материала, подходившего по качеству, смонтировали 19–минутный фильм. Лишь в 2004 году плёнка была отреставрирована полностью. Кадры испортил тот самый дождь, который привёл к отмене пролёта боевой авиации над Красной площадью. Впрочем, к вечеру распогодилось, и в честь парада был устроен грандиозный салют.

Как в вашей семье сохраняют память о Великой победе?

Говорит эксперт

— Мы должны помнить своих предков. К счастью, семей, в которых истории о дедах и прадедах, прошедших войну или погибших в ней, передаются от поколения к поколению, много. Олег Шалдаев, командир объединённого поискового отряда «Чёрный тюльпан»

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— Я и мои единомышленники сохраняем память о победе, создав музей боевой славы и пополняя его новыми экспонатами. Мы организуем тематические выставки, проводим экскурсии для школьников, студентов, военных — для всех. На экскурсию к нам приходили и ребята из Клуба исследователей Таймыра. Несмотря на то что экскурсии не включаются в план городских мероприятий, я считаю, что мы делаем большое дело. Музей боевой славы примечателен тем, что большая часть экспонатов — это вещи, которые были найдены на местах боёв периода 1942 года. В нём хранится много личных вещей ребят из «Боевого братства», в котором, как и в Норильском Совете ветеранов войны и труда председательствует Валерий Владимирович Шабурин. Становление и развитие музея началось с ребят, отслуживших в Афганистане, и их личных вещей. Добавлю, что на сегодняшний день это единственный такой музей в крае.

Теперь о своём. Я считаю, что таких Шалдаевых, Ивановых, Петровых, Мухаммедовых и прочих, представителей 192 национальностей, проживающих в России, война тесно связывает с нашими предками. Она в большей или меньшей степени коснулась каждой семьи. И сейчас нам особенно важно, чтобы в каждой семье сохранялась память об этом. Военные события затронули напрямую даже Норильск, который территориально удалён от основной части России. И это мы сейчас не говорим о трудовом подвиге людей, строивших этот город и производственные объекты. На фронт ушли более 6,5 тысяч норильчан. Это сумасшедшая цифра для того времени. При этом самому старшему призывнику было 47 лет — К. А. Мельничук, 1897 года рождения, был призван на фронт 4 июля 1942 года. Огромное количество норильчан просились на фронт бить фашиста, но удовлетворить все просьбы — означало оставить страну и фронт без нужного им металла. Норильск — это тот тыл, который внёс немалый вклад в завоевание победы. Очень тяжело было работать с архивом, потому что в те времена название города как только ни писали: НорЫльск и НАрильск. Из–за разницы в написании норильчан было сложно искать. Копать проще. Если бы я не был знаком со Стрючковыми, я бы не смог заниматься поиском через архивы. Их дело — эталон архивной работы.

Моим личным мотивом хранить память о Великой Отечественной войне стала история моих бабушки и деда: Анны (в девичестве Королёвой) и Владимира Михалкиных. Во время войны бабушка была медсестрой, она является прообразом Анюты, «героини» нашей выставки. В ходе экскурсии, возле манекена военной медсестры, я рассказываю о своей бабушке. О подвиге молодых хрупких девчонок, которым в юные годы пришлось столкнуться лицом к лицу со всеми ужасами войны, которые каким–то невероятным образом вытаскивали с поля боя огромных раненых мужиков и всегда находили для своих подопечных доброе слово.

Есть такая поговорка «Стоит забыть эту войну, как начнётся следующая». Переписывание истории, обесценивание подвига своих прадедов чреваты деградацией страны в целом. Печальных примеров немало в мировой истории. Мы должны помнить своих предков. К счастью, семей, в которых истории о предках, прошедших войну или погибших в ней, передаются от поколения к поколению, много. Родители находят время и возможность рассказать детям о событиях Великой Отечественной войны и посмотреть тематические фильмы, сводить ребёнка в музей. Об этом говорит всё увеличивающий свои ряды «Бессмертный полк». В нём идут люди, которым небезразлична история своей семьи и своего народа. Ребёнок живёт в социуме и сейчас, если не находит ответа на вопросы о прадедах дома, он может найти информацию в других источниках, которых, к счастью, стало довольно много.

Подумаем вместе

Олег Железных, IT–специалист:

«Облако». В наше время это то место, где нужно хранить память, я про интернет и глобальные сети. Лично я все дедовские фотографии уже оцифровал. Почему так надёжнее? Вот лежат они у вас дома в альбоме, а вдруг пожар или у соседей трубу прорвало? Всё. Конец истории. А так ты всегда можешь оригинал восстановить. Даже страшно подумать, сколько бесценных снимков, писем с фронта и документов времён окончания войны таким образом было утеряно безвозвратно. Поэтому я очень рад, что появились разные интернет–проекты, посвящённые ВОВ, например «Память народа». Есть ещё очень интересный проект, где можно всю хронологию Великой Отечественной войны на виртуальной карте посмотреть, со всеми боями и перемещениями армий. Такие вещи очень полезны и для нас, россиян, и там за границей, а то американцы думают, что это они фашистов победили. Того гляди, Японцы поверят, что это СССР на них атомные бомбы сбросил. А всё почему? Потому что они на весь мир свою версию истории активно транслируют, а мы нет. Вот со временем реальные события и заменяются киномифами. Надо и нам плотно в этом направлении работать. Пока не поздно.

Екатерина Лисовская, врач:

У нас в семье есть добрая традиция. Практически каждый вечер перед сном рассказывать байки про партизанские будни нашего дедушки. Собственно, и мой отец на его рассказах вырос, и мы с братом с открытыми ртами всегда слушали, а теперь и я своему сыну их постоянно пересказываю. Так что сохраняем традицию как в стародавние времена искусством сказителей. Причём, все дедовы рассказы, казалось бы про страшное время, но они смешные до слёз. Он родом из небольшой деревеньки под Брестом, которая в первые же дни войны оказалась «под немцами». Деду тогда было 11 лет, и они с местными мальчишками воевали с оккупантами как могли — то картошки в выхлопную трубу грузовика напихают, то банный веник на крапиву подменят, а один раз козла в немецкую каску нарядили и посадили в мотоциклетную коляску. Не знаю, сколько в этих историях правды, а сколько вымысла, но мы от каждого рассказа с братом по полу от смеха катались. Но по крайней мере одна такая проделка в жизни деда точно была — это по спине понятно, она вся вдоль и поперёк исполосована. В тот раз они с пацанами в офицерские сапоги навоза накидали. Их поймали и хотели расстрелять, но офицер сжалился и приказал высечь. Дед потом еле выжил, и ещё несколько месяцев на животе спал. Всё хотим как–нибудь сделать сборник его рассказов и издать. Брат даже пробовал, но, говорит, что совсем не то получается — слишком сухо. Наш дед эти истории умел рассказывать — тут ведь талант нужен.

Татьяна Паниматченко, директор Информационного центра «Норильские новости»:

Наш дедушка — Святодух Борис Иванович родился 13 января 1922 в Ворошиловградской области на Украине. 29 октября 1940 года 18–летним парнем он был призван на действительную срочную службу и направлен в 153–й стрелковый полк 80–й стрелковой Любанской дивизии. Именно здесь, в Ленинградской области, 22 июня 1941 года его и застала Великая Отечественная война.

В составе 37 отдельного зенитно–артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны с 1942 по 1944 год наш дедушка участвовал в битве за Ленинград. Дорога жизни через Ладожское озеро стала для него дорогой к Победе. Героически сражаясь за Ленинград, дедушка подарил нам сегодняшний процветающий Санкт–Петербург. Он был награждён медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда», освободив который он продолжил путь к Победе. В боях с немецко–фашистскими захватчиками с 18 по 25 марта 1945 года на территории, принадлежащей в то время Германии, близ населённого пункта Грефлих–Визе, что юго–западнее города Нойштадт, а ныне города Прудник в Польше, за обеспечение бесперебойной радиосвязи и содействие оперативному командованию боевыми действиями был награждён медалью «За отвагу».

Уже возвращаясь домой с Победой, под Польшей дедушка был серьёзно ранен. Рядом оказался австрийский боец, которого, как мы узнали позже, звали Роман. Он помог дедушке остаться в живых, за что ему наша безграничная благодарность.

Дедушки не стало 20 апреля 1980 года, незадолго до рождения моего брата, который, родившись 29 мая 1980 года, неслучайно получил имя Роман.

Я счастлива, что знаю эту историю из первых уст. Я горжусь дедушкой!

Сейчас в нашей семье растут два замечательных парня — Артём, ему 11 лет, и Марк, которому в августе исполнится пять. Я уверена, что они с таким же трепетом и любовью будут хранить эту нашу, семейную, но с огромным жизненным значением, историю Великой Победы!

И наши гордость и память продолжатся в следующих поколениях.