Поберегись!

Как научить ребёнка безопасности

Это довольно непростая задача. Самое главное здесь — собственный пример родителей, их поведение, а также забота, поддержка и защита. Учить ребёнка правилам безопасности надо с ранних лет, чтобы они у него вошли в привычку на всю жизнь.

К каждому возрасту нужен свой подход. Для малышей игра — лучший способ познания мира. Сгодятся сказки, сказочные герои, чьё поведение обязательно нужно обсуждать с малышом, мультики. Можно дать дотронуться до тёплой кружки или утюга пальчиком, показав таким образом, что такое «горячо». Недостаточно просто запрещать и говорить «нельзя» — нужно объяснять почему.

Со школьниками постарше надо смоделировать маршрут до школы и обратно домой, проиграть различные ситуации по ролям, что будет делать ваш ребёнок, если... Подросткам необходимо дать почитать соответствующую литературу, привести жизненные примеры.

Даже взрослому человеку для того, чтобы освежить в памяти какие–то знания, следует возвращаться к ним примерно через полгода. Поэтому беседовать на тему безопасности нужно с детьми регулярно.

Правила для взрослых

Проводя постоянную разъяснительную работу с ребёнком, следует использовать примеры, сказки, рисунки и всё то, что поможет ему понять, какие ситуации бывают опасными, как поступить, попав в них, и как их избежать. Учёба пойдёт впустую, если не учитывать особенности детской психики, которая противится формам «запрещено», «нельзя», «ты обязан» и т.д. Лучше действуют формулы вроде: «давай учиться вместе», «помоги мне избавиться от беспокойства за тебя» и т.п. Ситуации следует представлять в игровой форме, а объяснения лучше подкреплять доступными примерами. Например, если ребёнок маленький, напомните ему о печальной судьбе семерых козлят, доверившихся волку, или о Красной Шапочке, которой больше повезло.

Родителям необходимо создать ребёнку благоприятные условия дома, используя всевозможные защитные механизмы, приспособления и соблюдая самим правила пожарной безопасности.

Ещё одно из главных условий безопасности ребёнка — это его к вам доверие. Что бы с ним ни случилось, он должен знать: папа и мама всегда помогут, и не бояться ничего вам рассказывать. Будьте в курсе того, кто окружает вашего ребёнка в школе, на детской площадке или в спортивной секции. Если ребёнок кажется подавленным, расстроенным, осторожно расспросите его о причинах такого состояния, дайте понять, что он всегда может рассчитывать на вашу защиту и поддержку.

Что надо объяснить

— Если ты остался один дома, не открывай посторонним людям дверь, даже если это соседи.

— Если человек за дверью представился знакомым твоих родителей или работником коммунальной службы, милиции, почты, скажи ему, что, например, папа спит, и пусть визитёр придёт попозже.

– Если пришедший человек говорит, что пришла срочная телеграмма, попроси её зачитать, но не открывай дверь.

— Если тебе говорят, что ты заливаешь соседей снизу, скажи, что сейчас к ним придут, а сам проверь, нет ли воды на полу в ванной, туалете и кухне, позвони родителям или родственникам, живущим поблизости, и пусть они сходят к соседям.

— Выучи телефон родителей, по которому ты сможешь с ними связаться в случае необходимости, если их не оказалось на рабочем месте, попроси, чтобы их разыскали и они срочно перезвонили тебе.

— Если посторонний просит тебя открыть дверь, потому что ему нужно срочно позвонить или попить, узнай телефон и позвони сам, но дверь не открывай, или объясни, где есть ближайший телефон или магазин, чтобы купить воды.

— Если кто–то стучится в окно, громко кричи: «Папа! Папа! Иди сюда», даже если ты дома один.

– Если посторонние люди ломают дверь квартиры, позвони в милицию, набрав номер 102, родителям, а если нет телефона или он не работает, выйди на балкон или открой окно и громко кричи: «Пожар!».

Советы детям

Всегда предупреждай родителей, куда идёшь, с кем и когда вернёшься. Это очень важно — только тогда тебе смогут помочь в случае опасности!

Не ходи один по улице в тёмное время суток. Если сложилась такая ситуация, иди только по ярко освещённым местам. А ещё лучше позвонить родителям и попросить их тебя встретить.

Не отправляйся один в дальние поездки.

Не привлекай к себе внимание, громко слушая музыку по телефону и т.д.

Не надевай дорогие броские украшения, если собираешься идти куда–то без взрослых.

Нельзя вешать ключи от квартиры на шею и закреплять их на поясе брюк, для этой цели надо сделать специальный кармашек.

Завидев компанию подростков, лучше перейди на другую сторону улицы, и ни в коем случае не заводи с ними разговор.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не вступай в перебранку в общественном месте.

Если на улице к тебе подошли люди и спрашивают, как найти улицу, можешь объяснить, как дойти, но ни в коем случае не провожай их.

Если на улице незнакомец предлагает тебе посмотреть что–либо или просит помочь ему донести сумку, ты должен ответить категорическим отказом.

Если тебе предложили попробовать себя на сцене или подготовить тебя, например, к конкурсу красоты, спроси, куда и когда ты можешь подойти вместе с родителями.

Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону.

Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, что иногда преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой–нибудь сосед, добрый и улыбчивый, на деле может оказаться маньяком).

Если рядом с тобой притормаживает машина, ты должен отойти как можно дальше и ни в коем случае не садиться в неё, даже если улица, разыскиваемая водителем, тебе по пути.

Если тебе показалось, что тебя кто–то преследует, то следует перейти на другую сторону дороги, зайти в магазин, на автобусную остановку, обратиться к любому взрослому человеку или привлечь внимание прохожих.

Избегай безлюдных мест, пустырей, заброшенных домов, чердаков, подвалов. Не залезай во время игр в стоящие бесхозные машины.

Если тебе угрожает опасность, не стесняйся звать на помощь и защищаться!

В общественных местах необходимо строго соблюдать общественный порядок, правила уличного движения и пользования городским и другими видами транспорта.

Будь вежливым со старшими, внимательным к пожилым людям и маленьким детям.

Бережно относись к государственному и общественному имуществу.

Соблюдай чистоту на улицах и в общественных местах.

Удерживай товарищей от недостойных поступков.

Не участвуй в несанкционированных уличных шествиях, нарушающих общественный порядок.

Нельзя играть в карты и другие азартные игры, распивать спиртные напитки.

Бережно относись к зелёным насаждениям, не порть газоны и клумбы, стены домов и подъездов.

В тему

Дорожная азбука

Как научить ребёнка безопасному поведению на дороге? Разберите вместе с ним типичные опасные дорожные ситуации. Помните: одних объяснений недостаточно. Закрепите знания рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с игрушками.

Во время прогулок с детьми, поездок с ними по делам, в гости, за город и т. п. учите их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах.

Главная опасность — стоящая машина! Она может закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью. Нельзя выходить на дорогу из–за стоящего автомобиля. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из–за него, дабы убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу.

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили её перейти, может проезжать автомобиль. Люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо идти к ближайшему пешеходному переходу.

Умейте предвидеть скрытую опасность! Из–за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где автотрасса просматривается в обоих направлениях.

Медленно приближающаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой скорости. Ребёнок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая.

Следует быть внимательными и на пешеходном переходе. Судя по статистике, там нередко нарушают правила дорожного движения сами водители, превышая скорость, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, ребёнок должен убедиться, что опасность не угрожает. И не надо надеяться, что водители его видят и пропустят.

Пустынную улицу дети часто перебегают не глядя. И при этом рискуют попасть под машину, которая может появиться внезапно. Выработайте у ребёнка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться — и только тогда переходить улицу.

На улице крепко держите ребёнка за руку, в том числе и около пешеходного перехода. Находясь рядом со взрослым, ребёнок полагается на него и невнимательно следит за ситуацией на дороге либо вовсе этого не делает. На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, поэтому могут не заметить идущую машину и, думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу.

Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности. Не допускайте, чтобы ребёнок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку.

Родители, всегда помните, что правилам поведения на улице ребёнок учится, в первую очередь, беря пример с вас.