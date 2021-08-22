Почему на Севере дорого и что с этим делать?

— Здравствуйте, Евгений Георгиевич. Расскажите, что это за «НОРДИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА» и в чём её преимущества?

— Здравствуйте. Это выставка одежды, предназначенной на погоду от 0 до –50 градусов, собственно, поэтому и нордическая. А для того, чтобы объяснить, что это за программа, нужно, во–первых, рассказать о нашей компании, а во–вторых, о положении вещей на рынке верхней одежды в целом. С чего начнем?

— Давайте с компании.

— Давайте начнём с нас. Мы занимаемся ввозом крупнооптовых партий верхней одежды из Европы и Северной Америки и работаем со многими знаменитыми брендами. Речь о канадских пуховиках и алясках, парках и кожаных куртках из Германии и Италии, греческих шубах. С нами работают многие розничные сети: закупают и потом реализуют в своих магазинах. В последнее время многие наши оптовики снизили объёмы закупок, так как на них сильно давит непонятная ситуация с работой торговых комплексов и магазинов по всей стране — они то работают, то нет, то работают с различными ограничениями. Надо понимать, что это одна из причин, почему мы решили заняться розницей. Одна из..., но далеко не самая главная. А самая главная как раз вытекает из ситуации, которая устоялась на рынке одежды.

— Звучит интригующе, расскажите.

— Ну разумеется (смеется), собственно, поэтому я здесь. Так вот, у каждого поставщика есть список рекомендуемых розничных цен на свою продукцию. Она варьируется, но в среднем составляет 200% от оптовой. Если учитывать все расходы ритейлеров, такие как аренда, зарплата сотрудников, реклама и так далее, получается, на наш взгляд, достаточно честная наценка. Но это в Москве, Санкт–Петербурге и городах европейской части России. Однако ситуация в корне меняется, если речь идёт об отдаленных городах Сибири и Дальнего Востока. В этих городах в магазинах включается какая–то уж совсем магическая калькуляция, здесь наценка составляет уже 300, 400 процентов. А если мы говорим про труднодосягаемые города Крайнего Севера или Дальнего Востока, то и вовсе 500 процентов. Такая вот магия цифр. Собственно, любой житель отдалённых городов и регионов может, не без обиды, подтвердить эту информацию.

— Да, но ведь нельзя забывать про огромные транспортные расходы. Страна–то самая большая в мире.

— А мы и не забываем. Например, самая дорогая доставка — это доставка самолётом. Так вот, доставка самолётом зимней куртки из Москвы до, например Магадана, будет стоить от 500 до 1000 рублей. Так почему фирменная аляска стоит, образно говоря, вместо положенных 15 тысяч все 40? Конечно, ни о каком сговоре продавцов речи не идёт, но тем не менее все смотрят друг на друга и держат цены.

— И что же получается, продавцы одежды получают сверхприбыль?

— Самое смешное, что нет. Благодаря колоссальной наценке такие вещи, как пуховики на гагачьем пуху или норковые шубы, превратились для большинства россиян из предметов необходимости в предметы роскоши. Я ничего не имею против того, что натуральный мех, кожа и пух дороги в теплой Европе, к тому же они отказываются от них под давлением экологов, но в нашей стране, в наших климатических условиях это нонсенс. В итоге покупатели вынуждены заменить настоящие качественные высокотехнологичные вещи на более дешёвые суррогаты, зачастую азиатского и непонятного производства. В результате проигрывают все: и покупатели, лишённые возможности носить удобные, лёгкие и тёплые вещи, идеально подходящие для нашей зимы, и продавцы, теряющие большинства клиентов.

— Да уж, ситуация не из приятных.

— Фактически региональные продавцы сами стали заложниками собственной алчности. Впрочем, это их личное дело. А вот «Союз Импортеров» здесь видит огромное окно возможностей. Именно поэтому мы и разработали новый формат торговли в регионах с помощью проведения «Нордических выставок» по всей стране. Если кратко, то выигрывает не только наша компания, но в первую очередь сам покупатель. Идея проста: мы не будем работать с посредниками и сами привезём новейший ассортимент, а ещё мы хотим минимизировать затраты за счёт объёма. Мы планируем за неделю продать с минимальной наценкой столько же, сколько другие продают за год, и таким образом сэкономить на годовой аренде, на годовой зарплате и т.д. Соответственно, уменьшить расходы в десятки раз. Ответ понятен?

— Вполне. Звучит, конечно, здорово. А не случится ли так, как часто бывает, что низкая цена сложится за счёт качества или новизны коллекций? А то уж как–то все слишком заманчиво звучит.

— Прекрасно вас понимаю. Я и сам бы, возможно, отнёсся с недоверием к подобному заявлению, но мы же сами их ввозим, ей–богу. Чтобы вы понимали, это коллекции, которые только готовятся к выставлению в торговых комплексах и бутиках Москвы и Санкт–Петербурга. Никакого стока, только новые коллекции. От себя ещё могу заметить, что северяне в принципе разбираются и в мехе, и в пухе, и одежде в целом, и им не составит труда оценить соотношение качества и цены.

— Да уж, действительно отличная новость. Я правильно понял, что будет только верхняя одежда?

— Всё верно. Верхняя одежда, предназначенная для температуры от 0 до –50 градусов. Грубо говоря, от сентября до самых страшных морозов. Если речь про осень, то это кожаные куртки и штормовки, а на зиму — современные аляски, лёгкие и тёплые пуховики, парки, куртки на натуральном меху. Ну и шубы, конечно, куда в России без шуб.

— Спасибо, Евгений Георгиевич, за интересную беседу, а главное — за нужную и долгожданную всеми «НОРДИЧЕСКУЮ ВЫСТАВКУ».

— Ждём вас на выставке по адресу: Норильск, Ленинский проспект 24, магазин «Северянка» 27–29 августа с 10 до 20 ч.

И вас с семьёй тоже приглашаю (смеётся обращаясь к корреспонденту).