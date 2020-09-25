Почему с меня списали меньшую сумму и почему моя карта в стоп-листе?

В последнее время на горячую линию МУП «НПОПАТ» стали поступать вопросы от граждан: «Почему с моей карты списана сумма меньше номинальной?» Андрей Остапов напоминает, что на всех маршрутах «НПОПАТ» действует акция – при безналичной оплате картой платёжной системы MasterCard на городские сообщения 10% скидка, а межрайонные – 6%. То есть с карты пассажира спишут не 30 рублей, а 27. Акция действует с 1 сентября и продлится до 30 ноября.

- На данный момент идут переговоры с платёжными системами VISA и МИР. Как только мы придём к общей договорённости, так сразу будем готовы представить населению какие-то новые акции, связанные с проездом в НПОПАТ. Очень хочется, чтоб одна акция сменяла другую. Поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы по окончанию текущей акции мы могли предложить пассажиру что-то новое, - добавил Остапов.

Если выбирать, какая система оплаты в приоритете среди населения, то можно заметить, что картами МИР пользуются всего 25-30% от общего количества транзакций, а лидерство в денежном потоке по безналичной оплате делят VISA и MasterCard.

- Но, в любом случае, нужно продвигать интересы российской системы, потому мы будем вести конструктивный диалог в части того, чтобы каждая сторона получила какие-то преференции: пассажир - скидку, а компания продемонстрирует лояльность к пассажиру и готовность к сотрудничеству, - добавил Андрей Остапов.

Кто же возмещает разницу от номинальной стоимости оплаты? Компания MasterCard берет все расходы на себя. То есть не пассажир, не МУП «НПОПАТ» не имеют к этому никакого отношения.

Также в последнее время пассажиры стали замечать, что их карта находится в стоп-листе. Андрей Остапов пояснил, что это значит:

- Норильск - это первый город, в котором реализована система оплаты оффлайн, то есть нам не нужна связь с банком при оплате. Это осуществляется в отдельно отведённое время. По факту мы везём пассажира в долг, а после уже списываем необходимую сумму с банковских карт. Зачастую в момент проведения операции у пассажира оказывается недостаточно средств для списания, и получается, что клиент остаётся должником. А его карта автоматически попадает в стоп-лист до погашения задолженности.

Бывает и такое, что пассажиры не могут расплатиться своей виртуальной картой на мобильных устройствах, а пластиковой оплата проходит без проблем.

- Тут общее заблуждение, что это одна и та же карта. Виртуальная карта - это дубликат основной, но с другим номером. Если когда-то оплата в адрес перевозчика не поступила с виртуальной карты, то именно она и заносится в стоп-лист, - объяснил Андрей Остапов.

Что же делать в этой ситуации? Есть несколько способов. Первый – обратиться в МУП «НПОПАТ» и сообщить первые шесть и последние четыре цифры карты, далее специалисты исключают карту из стоп-листа, и уже через пару часов можно ей пользоваться. Второй – это зайти на официальный сайт МУП «НПОПАТ» и найти новость «Как вывести свою карту из стоп-листа». В тексте указана ссылка на официальный ресурс дочерней структуры Сбербанка – «Расчётные решения», которая ведёт весь операционный цикл по безналичной оплате. После входа необходимо зарегистрировать свою карту в сервисе, с помощью которого по основному номеру банковской карты можно найти и все виртуальные карты. С помощью кнопки «Погасить задолженность» все долги автоматически закрываются, а карта исключается из стоп-листа.