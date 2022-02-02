Почта России досрочно запустила подписную кампанию на второе полугодие 2022 года

В акции участвуют более 1400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, профессиональные и другие. Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу, на дому с помощью почтальона, а также на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России, где выбрать нужное издание можно по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление подписки займёт всего несколько минут.

Клиенты Почты России также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты для детей из школ-интернатов и детских домов, ветеранов, пожилых соседей, инвалидов из домов престарелых и любого нуждающегося. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.