«Почта России» доставит ветеранам Красноярского края поздравления с 9 Мая от Владимира Путина

Со 2 по 7 мая почтальоны вручат около 614 000 поздравлений почётным адресатам по всей стране. В Красноярском крае будут доставлены 6656 писем. Сотрудники почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления независимо от того, где они находятся в праздничные дни. При необходимости специалисты будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если получателя не окажется дома, например, он переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления. Письма почтальоны вручают адресатам лично, но без требования подписи о получении.