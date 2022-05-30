«Почта России» приглашает жителей Красноярского края присоединиться к акции «Дерево добра»

Принять участие в акции благотворители могут с помощью мобильного приложения «Почты России» или на официальном сайте. Оформить благотворительную подписку можно в несколько кликов, выбрав регион, социальное учреждение и печатное издание из предложенных списков, и оплатить банковской картой. Сделать необычный и полезный подарок детям, оставшимся без попечения родителей, можно также в ближайшем почтовом отделении или обратившись к почтальону. «Жители Минусинского, Ачинского и Канского районов чаще других дарят газеты и журналы детям и другим социальным учреждениям края, нуждающимся в поддержке», — отметил заместитель директора УФПС Красноярского края Александр Гроо.

«Почта России» проводит акцию «Дерево добра» с 2015 года. За это время к ней присоединились тысячи клиентов компании по всей стране, в том числе государственные и общественные деятели, журналисты, артисты, спортсмены. В Красноярском крае акция получила самую широкую поддержку. Только в прошлом году почтальоны доставили в детские социальные учреждения около 500 экземпляров детских газет и журналов, подаренных жителями региона.