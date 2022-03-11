МАУ ИЦ «Норильские новости»

Почта России принимает все международные письма и посылки, кроме тех, что идут на Украину

Почта России принимает все международные письма и посылки, кроме тех, что идут на Украину

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Почта России принимает все международные письма и посылки, кроме тех, что идут на Украину

Письмо, отправленное на Украину, вернулось отправителю

Пока только две страны не принимают EMS-отправления в Россию: Эстония и Кипр. Условия в будущем могут меняться, поэтому на сайте Почты России регулярно обновляется информация.

«Этот список, - сообщается на сайте, - поможет проверить статус доставки в интересующую страну. Некоторые из них не принимают отправления из-за отсутствия авиасообщения и невозможности использования транзитных маршрутов. Доставка в другие страны потребует больше времени, чем обычно».

Фото Владимир Макушкин
11 марта в 09:15 400
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