Почта России принимает все международные письма и посылки, кроме тех, что идут на Украину

Пока только две страны не принимают EMS-отправления в Россию: Эстония и Кипр. Условия в будущем могут меняться, поэтому на сайте Почты России регулярно обновляется информация.

«Этот список, - сообщается на сайте, - поможет проверить статус доставки в интересующую страну. Некоторые из них не принимают отправления из-за отсутствия авиасообщения и невозможности использования транзитных маршрутов. Доставка в другие страны потребует больше времени, чем обычно».