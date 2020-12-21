Почта России продолжает совершенствовать свои сервисы
Почта России продолжает совершенствовать свои сервисы
Теперь сервис электронных заказных писем можно подключить через банковские приложения.
Ранее данная услуга была доступна только через мобильное приложение и официальный сайт Почты России, а также на портале Госуслуги. К этому списку добавился «СберБанк онлайн», для этого в настройках необходимо выбрать опцию «Государственные уведомления». После этого пользователям предложат авторизоваться через «Госуслуги». Если аккаунта на портале нет, его можно будет сразу создать в приложении.
- Электронные заказные письма – это, в первую очередь, удобный сервис для наших клиентов. И нам важно, чтобы у них была возможность подключить услугу максимально комфортным способом. На сегодняшний день есть уже 4 варианта подключения, и мы планируем продолжать расширять этот список, - отмечаетзаместитель генерального директора АО «Почта России» по почтовому бизнесу и социальным услугам Анатолий Кириенко.
- В период пандемии мы проделали большую работу, чтобы наши клиенты могли получить большинство необходимых государственных сервисов и услуг в удобном и актуальном в текущей ситуации онлайн-формате. Так, в кратчайшие сроки мы обеспечили возможность заполнения профиля клиентов данными с Госуслуг, упростили процесс подтверждения дохода и занятости при получении потребительских кредитов, внедрили возможность использования данных цифрового профиля при подаче заявок на ипотеку. А сегодня, благодаря сотрудничеству с одним из наших ключевых клиентов и партнёров - Почтой России, сделали доступным для наших клиентов сервис электронных заказных писем - их получение стало доступно в «СберБанк онлайн». Уверены, что новый сервис будет высоко востребован нашими клиентами, ведь из них уже более 64 миллионов регулярно пользуются этим мобильным приложением, - говорит заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев.
Сервис удобен для получения заказных писем от судов, ФССП, ГИБДД, ПФР, ФНС и других различных региональных государственных структур, а также от юридических лиц.