Почта России продолжает совершенствовать свои сервисы

Ранее данная услуга была доступна только через мобильное приложение и официальный сайт Почты России, а также на портале Госуслуги. К этому списку добавился «СберБанк онлайн», для этого в настройках необходимо выбрать опцию «Государственные уведомления». После этого пользователям предложат авторизоваться через «Госуслуги». Если аккаунта на портале нет, его можно будет сразу создать в приложении.

- Электронные заказные письма – это, в первую очередь, удобный сервис для наших клиентов. И нам важно, чтобы у них была возможность подключить услугу максимально комфортным способом. На сегодняшний день есть уже 4 варианта подключения, и мы планируем продолжать расширять этот список, - отмечаетзаместитель генерального директора АО «Почта России» по почтовому бизнесу и социальным услугам Анатолий Кириенко.

- В период пандемии мы проделали большую работу, чтобы наши клиенты могли получить большинство необходимых государственных сервисов и услуг в удобном и актуальном в текущей ситуации онлайн-формате. Так, в кратчайшие сроки мы обеспечили возможность заполнения профиля клиентов данными с Госуслуг, упростили процесс подтверждения дохода и занятости при получении потребительских кредитов, внедрили возможность использования данных цифрового профиля при подаче заявок на ипотеку. А сегодня, благодаря сотрудничеству с одним из наших ключевых клиентов и партнёров - Почтой России, сделали доступным для наших клиентов сервис электронных заказных писем - их получение стало доступно в «СберБанк онлайн». Уверены, что новый сервис будет высоко востребован нашими клиентами, ведь из них уже более 64 миллионов регулярно пользуются этим мобильным приложением, - говорит заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев.

Сервис удобен для получения заказных писем от судов, ФССП, ГИБДД, ПФР, ФНС и других различных региональных государственных структур, а также от юридических лиц.